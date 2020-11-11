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В Подмосковье запустили движение по ЦКАД-3

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В Подмосковье открыли самый протяженный участок ЦКАД, который соединяет М-11 и М-7 и является центральным на международной транспортной магистрали «Европа — Западный Китай», сообщается в Telegram-канале губернатора Андрея Воробьева.

«ЦКАД – это серьезная транзитная магистраль, которая должна очень существенно разгрузить прилегающие дороги к Москве и, конечно, сделать более удобным передвижение для каждого человека», — сказал Воробьев во время открытия участка.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, ЦКАД является проектом мирового уровня. «И участок, который мы открываем, для нас является особо знаковым, потому что мы пересекли так называемый экватор ЦКАДА. Больше половины ЦКАДа с сегодняшнего дня будет работать полноценно», — заявил Хуснуллин.

Открывшийся участок — трасса в четыре полосы, ее длина — 105,87 км, она проходит через такие подмосковные городские округа, как Солнечногорск, Щелково, Черноголовка, Дмитровский, Пушкинский и Богородский. Вся протяженность ЦКАД составляет 336 км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных