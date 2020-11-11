В Подмосковье запустили движение по ЦКАД-3
В Подмосковье открыли самый протяженный участок ЦКАД, который соединяет М-11 и М-7 и является центральным на международной транспортной магистрали «Европа — Западный Китай», сообщается в Telegram-канале губернатора Андрея Воробьева.
«ЦКАД – это серьезная транзитная магистраль, которая должна очень существенно разгрузить прилегающие дороги к Москве и, конечно, сделать более удобным передвижение для каждого человека», — сказал Воробьев во время открытия участка.
По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, ЦКАД является проектом мирового уровня. «И участок, который мы открываем, для нас является особо знаковым, потому что мы пересекли так называемый экватор ЦКАДА. Больше половины ЦКАДа с сегодняшнего дня будет работать полноценно», — заявил Хуснуллин.
Открывшийся участок — трасса в четыре полосы, ее длина — 105,87 км, она проходит через такие подмосковные городские округа, как Солнечногорск, Щелково, Черноголовка, Дмитровский, Пушкинский и Богородский. Вся протяженность ЦКАД составляет 336 км.