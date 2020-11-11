В Подмосковье запустили движение по ЦКАД-3

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, ЦКАД является проектом мирового уровня. «И участок, который мы открываем, для нас является особо знаковым, потому что мы пересекли так называемый экватор ЦКАДА. Больше половины ЦКАДа с сегодняшнего дня будет работать полноценно», — заявил Хуснуллин.