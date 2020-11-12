Собянин назвал минимальными введенные в Москве ограничения из-за пандемии
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что столичные власти принимают минимальные ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Он выразил надежду, что других ограничений не потребуется.
«Скорее всего, что и в Москве будет продолжаться рост (заболеваемости), и загрузка коечного фонда еще на четверть и загрузка здравоохранения приведет уже к таким достаточно серьезным издержкам. Поэтому мы вводим заранее какие-то дополнительные меры ограничения, минимальные при этом, минимальные с точки зрения экономики города», — сказал Собянин.
По его словам, система здравоохранения Москвы справляется с ростом заболеваемости, в городе достаточно коек, заполнено около 12 тыс. Отвечая на вопрос о закрытии общепита в дневное время, Собянин заявил, что такая мера нанесла бы отрасли «огромный ущерб». Решение запретить работу общепита, баров и ночных клубов с 23:00 до 6:00 было принято по рекомендации Роспотребнадзора. По словам мэра, введенные в столице ограничения оправданы.
Ранее Собянин сообщил, что в Москве с 13 ноября по 15 января будет ограничена работа общепита, баров и ночных клубов с 23:00 до 6:00. Также в городе будут отменены новогодние елки. Ранее работодателей города обязали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, а также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.