Собянин назвал минимальными введенные в Москве ограничения из-за пандемии

Ранее Собянин сообщил, что в Москве с 13 ноября по 15 января будет ограничена работа общепита, баров и ночных клубов с 23:00 до 6:00. Также в городе будут отменены новогодние елки. Ранее работодателей города обязали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, а также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.