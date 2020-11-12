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Собянин назвал минимальными введенные в Москве ограничения из-за пандемии

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что столичные власти принимают минимальные ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Он выразил надежду, что других ограничений не потребуется.

«Скорее всего, что и в Москве будет продолжаться рост (заболеваемости), и загрузка коечного фонда еще на четверть и загрузка здравоохранения приведет уже к таким достаточно серьезным издержкам. Поэтому мы вводим заранее какие-то дополнительные меры ограничения, минимальные при этом, минимальные с точки зрения экономики города», — сказал Собянин.

По его словам, система здравоохранения Москвы справляется с ростом заболеваемости, в городе достаточно коек, заполнено около 12 тыс. Отвечая на вопрос о закрытии общепита в дневное время, Собянин заявил, что такая мера нанесла бы отрасли «огромный ущерб». Решение запретить работу общепита, баров и ночных клубов с 23:00 до 6:00 было принято по рекомендации Роспотребнадзора. По словам мэра, введенные в столице ограничения оправданы.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве с 13 ноября по 15 января будет ограничена работа общепита, баров и ночных клубов с 23:00 до 6:00. Также в городе будут отменены новогодние елки. Ранее работодателей города обязали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, а также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных