Путин освободил от должности замруководителя Россотрудничества
Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя руководителя Россотрудничества Александра Радькова, следует из его указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Радькова Александра Васильевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в документе.
Радьков занимал должность замруководителя ведомства с 2014 г., курировал сферы международного культурного сотрудничества, поддержки проживающих за рубежом соотечественников, реализации молодежных программ и общественной дипломатии, следует из информации на сайте Россотрудничества.
Ранее занимал различные должности в Федеральном агентстве по туризму, прошел путь от начальника управления международного сотрудничества до руководителя ведомства. Является государственным советником Российской Федерации второго класса.