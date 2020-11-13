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Путин освободил от должности замруководителя Россотрудничества

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Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя руководителя Россотрудничества Александра Радькова, следует из его указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Радькова Александра Васильевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в документе.

Радьков занимал должность замруководителя ведомства с 2014 г., курировал сферы международного культурного сотрудничества, поддержки проживающих за рубежом соотечественников, реализации молодежных программ и общественной дипломатии, следует из информации на сайте Россотрудничества.

Ранее занимал различные должности в Федеральном агентстве по туризму, прошел путь от начальника управления международного сотрудничества до руководителя ведомства. Является государственным советником Российской Федерации второго класса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных