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Врачи больницы на Сахалине сообщили о вспышке COVID-19 среди медработников

Ведомости

Массовое заражение медицинских работников произошло в реанимации Холмской центральной районной больницы в Сахалинской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

«Минздрав Сахалинской области проводит проверку по коллективному обращению медиков Холмской центральной районной больницы в местные СМИ, в котором они сообщают о нарушениях в отделении реанимации и анестезиологии, где произошло массовое заражение медперсонала коронавирусом», — говорится в сообщении.

Ранее больше 30 медработников из Холмской ЦРБ обратились в местные СМИ с жалобой на то, что медики массово болеют коронавирусом. Они сообщили, что заболели пять врачей из девяти, а также шесть медсестер.

В палатах реанимационного отделения, где лежат пациенты с коронавирусом, отсутствуют двери. Для разграничения зон в отделении используется хозяйственная пленка. Вместо требуемых 500 масок сотрудникам выдали 300 штук, которых хватит примерно на три дня. Врачи не обеспечены одноразовыми защитными костюмами, респираторами. Отмечена нехватка дезинфицирующих средств и отсутствие некоторых важных лекарств, следует из обращения, которое подписали более 30 медиков.

Такие условия работы, по словам врачей, привели к массовому заражению медперсонала коронавирусом. Врач-реаниматолог с поражением 75% легких подключен к аппарату искусственной вентиляции легких в одном из госпиталей, восемь врачей и медсестер находятся на больничном, часть из них с пневмонией.

На оставшийся персонал легла «огромная нагрузка», вместо четырех врачей в реанимационном отделении по очереди работают два реаниматолога, не хватает медсестер и лаборантов, рассказали врачи. Стимулирующие и страховые выплаты медикам выплачивались нерегулярно, некоторые их не получили вообще. Врачи Холмской больницы обратились за помощью в прокуратуру, передает агентство.

Ранее по теме: В Забайкалье Минздрав начал проверку после смерти женщины с коронавирусом

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных