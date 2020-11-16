Врачи больницы на Сахалине сообщили о вспышке COVID-19 среди медработников
Массовое заражение медицинских работников произошло в реанимации Холмской центральной районной больницы в Сахалинской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.
«Минздрав Сахалинской области проводит проверку по коллективному обращению медиков Холмской центральной районной больницы в местные СМИ, в котором они сообщают о нарушениях в отделении реанимации и анестезиологии, где произошло массовое заражение медперсонала коронавирусом», — говорится в сообщении.
Ранее больше 30 медработников из Холмской ЦРБ обратились в местные СМИ с жалобой на то, что медики массово болеют коронавирусом. Они сообщили, что заболели пять врачей из девяти, а также шесть медсестер.
В палатах реанимационного отделения, где лежат пациенты с коронавирусом, отсутствуют двери. Для разграничения зон в отделении используется хозяйственная пленка. Вместо требуемых 500 масок сотрудникам выдали 300 штук, которых хватит примерно на три дня. Врачи не обеспечены одноразовыми защитными костюмами, респираторами. Отмечена нехватка дезинфицирующих средств и отсутствие некоторых важных лекарств, следует из обращения, которое подписали более 30 медиков.
Такие условия работы, по словам врачей, привели к массовому заражению медперсонала коронавирусом. Врач-реаниматолог с поражением 75% легких подключен к аппарату искусственной вентиляции легких в одном из госпиталей, восемь врачей и медсестер находятся на больничном, часть из них с пневмонией.
На оставшийся персонал легла «огромная нагрузка», вместо четырех врачей в реанимационном отделении по очереди работают два реаниматолога, не хватает медсестер и лаборантов, рассказали врачи. Стимулирующие и страховые выплаты медикам выплачивались нерегулярно, некоторые их не получили вообще. Врачи Холмской больницы обратились за помощью в прокуратуру, передает агентство.