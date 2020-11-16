В МОК пообещали вакцинировать зрителей Олимпиады-2021 в Токио
Спортсмены и зрители, прибывающие на летнюю Олимпиаду 2021 г. в Токио, будут вакцинированы, если к этому моменту препарат будет доступен, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, передает Associated Press.
«Ради безопасности японского народа МОК приложит большие усилия, чтобы как можно больше участников и зрителей Олимпийских игр прибыло сюда с вакциной, если к тому времени она будет доступна», — сказал Бах на встрече с премьером Японии Ёсихидэ Суга. Глава МОК отметил, что грядущая вакцинация «вселяет в нас большую уверенность» в то, что «зрители Олимпиады будут наслаждаться безопасностью на стадионах».
«Мы твердо намерены провести Олимпийские игры в Токио следующим летом как доказательство того, что человечество победило вирус», — заявил Суга.
Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2021 г., однако из-за пандемии коронавируса была перенесена на период с 23 июля по 8 августа 2021 г. В апреле 2020 г., в разгар пандемии, президент оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори допустил, что проведение игр в Японии может быть полностью отменено. По данным Университета Джонса Хопкинса на 15 ноября, общее число подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 118 846. 1875 человек погибли.