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В МОК пообещали вакцинировать зрителей Олимпиады-2021 в Токио

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Спортсмены и зрители, прибывающие на летнюю Олимпиаду 2021 г. в Токио, будут вакцинированы, если к этому моменту препарат будет доступен, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, передает Associated Press.

«Ради безопасности японского народа МОК приложит большие усилия, чтобы как можно больше участников и зрителей Олимпийских игр прибыло сюда с вакциной, если к тому времени она будет доступна», — сказал Бах на встрече с премьером Японии Ёсихидэ Суга. Глава МОК отметил, что грядущая вакцинация «вселяет в нас большую уверенность» в то, что «зрители Олимпиады будут наслаждаться безопасностью на стадионах».

«Мы твердо намерены провести Олимпийские игры в Токио следующим летом как доказательство того, что человечество победило вирус», — заявил Суга.

Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2021 г., однако из-за пандемии коронавируса была перенесена на период с 23 июля по 8 августа 2021 г. В апреле 2020 г., в разгар пандемии, президент оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори допустил, что проведение игр в Японии может быть полностью отменено. По данным Университета Джонса Хопкинса на 15 ноября, общее число подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 118 846. 1875 человек погибли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных