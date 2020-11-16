В МОК пообещали вакцинировать зрителей Олимпиады-2021 в Токио

«Ради безопасности японского народа МОК приложит большие усилия, чтобы как можно больше участников и зрителей Олимпийских игр прибыло сюда с вакциной, если к тому времени она будет доступна», — сказал Бах на встрече с премьером Японии Ёсихидэ Суга. Глава МОК отметил, что грядущая вакцинация «вселяет в нас большую уверенность» в то, что «зрители Олимпиады будут наслаждаться безопасностью на стадионах».