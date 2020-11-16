Мишустин анонсировал возможность отправлять запросы в ведомства через Госуслуги
Россияне смогут направлять свои обращения в министерства и ведомства через Портал государственных и муниципальных услуг, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Каждый гражданин из личного кабинета на портале сможет направить свое обращение в министерство здравоохранения, министерство просвещения, Фонд обязательного медицинского страхования, а также в любой из органов государственной власти регионов или местного самоуправления и через портал Госуслуг получить ответы на свои обращения», — сказал Мишустин.
Премьер отметил, что при проведении административной реформы важно наладить «надежный и эффективный» механизм обратной связи между людьми и государством. Каждый нуждающийся в помощи должен иметь возможность напрямую обратиться в ведомство или к должностному лицу, от которого зависит решение его проблемы, оперативно получить ответ на свое обращение и добиться результата.
9 ноября Мишустин сообщил, что на сайте Госуслуг запущен сервис для жалоб медработников на проблемы с лекарствами и средствами индивидуальной защиты в больницах. Ранее на портале появился сервис для обращений медработников по стимулирующим выплатам за борьбу с коронавирусом.