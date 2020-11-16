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Мишустин анонсировал возможность отправлять запросы в ведомства через Госуслуги

Ведомости

Россияне смогут направлять свои обращения в министерства и ведомства через Портал государственных и муниципальных услуг, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Каждый гражданин из личного кабинета на портале сможет направить свое обращение в министерство здравоохранения, министерство просвещения, Фонд обязательного медицинского страхования, а также в любой из органов государственной власти регионов или местного самоуправления и через портал Госуслуг получить ответы на свои обращения», — сказал Мишустин.

Премьер отметил, что при проведении административной реформы важно наладить «надежный и эффективный» механизм обратной связи между людьми и государством. Каждый нуждающийся в помощи должен иметь возможность напрямую обратиться в ведомство или к должностному лицу, от которого зависит решение его проблемы, оперативно получить ответ на свое обращение и добиться результата.

9 ноября Мишустин сообщил, что на сайте Госуслуг запущен сервис для жалоб медработников на проблемы с лекарствами и средствами индивидуальной защиты в больницах. Ранее на портале появился сервис для обращений медработников по стимулирующим выплатам за борьбу с коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных