Мишустин анонсировал возможность отправлять запросы в ведомства через Госуслуги

Премьер отметил, что при проведении административной реформы важно наладить «надежный и эффективный» механизм обратной связи между людьми и государством. Каждый нуждающийся в помощи должен иметь возможность напрямую обратиться в ведомство или к должностному лицу, от которого зависит решение его проблемы, оперативно получить ответ на свое обращение и добиться результата.