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МВД Белоруссии сообщило о более 700 задержанных на акции протеста

Ведомости

Более 700 участников протестных акций в Белоруссии задержаны в воскресенье за нарушение законодательства о массовых мероприятиях, сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

«Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены более 700 человек», — написала Чемоданова. В воскресенье, 15 ноября, в Белоруссии прошло 35 протестных акций. Количество их участников уменьшилось, а протестная активность снизилась, отметила она. 

По словам Чемодановой, организаторы протестной акции на так называемой Площади перемен «цинично использовали в своих целях факт смерти Романа Бондаренко». Собравшиеся скандировали политические лозунги, использовали ненормативную лексику и «непристойные жесты», устраивали «многочисленные хулиганские выходки».

15 ноября в городах Белоруссии прошла акция протеста под названием «Я выхожу» в память о погибшем в Минске 31-летним активисте Романе Бондаренко. Вечером, 11 ноября, Бондаренко во дворе его дома избили люди в масках, затем активиста увезли на микроавтобусе, а через полтора часа доставили в больницу с отеком мозга. На следующий день активист умер.  

Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы главы государства. По данным ЦИК, президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%.

Ранее по теме: Правозащитники сообщили о более 1000 задержанных на акциях в Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных