МВД Белоруссии сообщило о более 700 задержанных на акции протеста

15 ноября в городах Белоруссии прошла акция протеста под названием «Я выхожу» в память о погибшем в Минске 31-летним активисте Романе Бондаренко. Вечером, 11 ноября, Бондаренко во дворе его дома избили люди в масках, затем активиста увезли на микроавтобусе, а через полтора часа доставили в больницу с отеком мозга. На следующий день активист умер.