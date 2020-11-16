МВД Белоруссии сообщило о более 700 задержанных на акции протеста
Более 700 участников протестных акций в Белоруссии задержаны в воскресенье за нарушение законодательства о массовых мероприятиях, сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.
«Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены более 700 человек», — написала Чемоданова. В воскресенье, 15 ноября, в Белоруссии прошло 35 протестных акций. Количество их участников уменьшилось, а протестная активность снизилась, отметила она.
По словам Чемодановой, организаторы протестной акции на так называемой Площади перемен «цинично использовали в своих целях факт смерти Романа Бондаренко». Собравшиеся скандировали политические лозунги, использовали ненормативную лексику и «непристойные жесты», устраивали «многочисленные хулиганские выходки».
15 ноября в городах Белоруссии прошла акция протеста под названием «Я выхожу» в память о погибшем в Минске 31-летним активисте Романе Бондаренко. Вечером, 11 ноября, Бондаренко во дворе его дома избили люди в масках, затем активиста увезли на микроавтобусе, а через полтора часа доставили в больницу с отеком мозга. На следующий день активист умер.
Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы главы государства. По данным ЦИК, президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%.