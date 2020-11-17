Crew Dragon пристыковался к МКС
Корабль Crew Dragon компании SpaceX состыковался с Международной космической станцией. Об этом компания сообщила в Twitter.
«Стыковка подтверждена — Crew Dragon прибыл на МКС», — говорится в сообщении.
Корабль стартовал с мыса Канаверал во Флориде и доставил на МКС троих американских и одного японского астронавта. Это Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер из NASA, а также Соити Ногучи из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Они пробудут на МКС шесть месяцев.
Компания совершила второй запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС. Предыдущий полет на Crew Dragon и первый в мире пилотируемый полет, осуществленной частной компанией, состоялся 30 мая с мыса Канаверал во Флориде. Ракета успешно вывела на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами на борту. 31 мая Crew Dragon пристыковался к МКС.
Накануне стало известно, что NASA ведет переговоры с «Роскосмосом» об отправке российского космонавта на МКС кораблем Crew Dragon летом 2021 г. Предполагается, что после того как российский космонавт полетит на американским корабле летом 2021 г., астронавты США, Канады, Евросоюза и Японии смогут совершить полет на «Союзе» в конце того же года, сообщал портал Space flight now со ссылкой на главу директората пилотируемых полетов американского космического агентства Кэти Лудерс.