Crew Dragon пристыковался к МКС

Накануне стало известно, что NASA ведет переговоры с «Роскосмосом» об отправке российского космонавта на МКС кораблем Crew Dragon летом 2021 г. Предполагается, что после того как российский космонавт полетит на американским корабле летом 2021 г., астронавты США, Канады, Евросоюза и Японии смогут совершить полет на «Союзе» в конце того же года, сообщал портал Space flight now со ссылкой на главу директората пилотируемых полетов американского космического агентства Кэти Лудерс.