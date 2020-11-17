Правительство выделило почти 62 млрд рублей на детские выплаты

Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет включительно были введены в 2020 г. по поручению президента России Владимира Путина. Право на пособие имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума в регионе. Размер пособия в этом году составляет 50% прожиточного минимума ребенка в регионе.