Правительство выделило почти 62 млрд рублей на детские выплаты
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 62 млрд руб. на пособия на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба правительства.
В пресс-службе добавили, что выделение дополнительных средств потребовалось из-за увеличения числа получателей выплаты до 4,2 млн. Всего в этом году на эти выплаты из Резервного фонда правительство выделило более 123 млрд руб.
Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет включительно были введены в 2020 г. по поручению президента России Владимира Путина. Право на пособие имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума в регионе. Размер пособия в этом году составляет 50% прожиточного минимума ребенка в регионе.
Ранее Путин поручил правительству повысить в 2021 г. размер пособия для семей, в которых доход каждого из членов ниже прожиточного минимума в регионе. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявлял, что пособие может быть увеличено до 100% прожиточного минимума ребенка.