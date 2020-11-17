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Правительство выделило почти 62 млрд рублей на детские выплаты

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 62 млрд руб. на пособия на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба правительства. 

В пресс-службе добавили, что выделение дополнительных средств потребовалось из-за увеличения числа получателей выплаты до 4,2 млн. Всего в этом году на эти выплаты из Резервного фонда правительство выделило более 123 млрд руб.

Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет включительно были введены в 2020 г. по поручению президента России Владимира Путина. Право на пособие имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума в регионе. Размер пособия в этом году составляет 50% прожиточного минимума ребенка в регионе.

Ранее Путин поручил правительству повысить в 2021 г. размер пособия для семей, в которых доход каждого из членов ниже прожиточного минимума в регионе. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявлял, что пособие может быть увеличено до 100% прожиточного минимума ребенка.

Ранее по теме: В Минтруде заявили о занижении прожиточного минимума в большинстве регионов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных