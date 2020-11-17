Эксперты сообщили о рекордном уровне загрязнения воздуха за 16 лет
Уровень загрязнения воздуха в российских регионах за первые девять месяцев 2020 г. стал рекордным с начала наблюдений в 2004 г. и в три раза превысил годовые значения 2019 г., говорится в исследовании консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть у «Ведомостей».
«Неполный 2020 г. досрочно побил предыдущий рекорд по количеству зафиксированных случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха, став самым «грязным» как минимум за последние 16 лет»,— говорится в исследовании. Число случаев значительно превышающего нормы загрязнения воздуха за три квартала 2020 г. достигло 171. Это на треть выше максимума, достигнутого в 2010 г. и почти в три раза больше, чем за весь 2019 г. (61 случай).
Аналитики FinExpertiza отмечают, что особенно резким рост загрязнений стал в июле, августе и сентябре, после отмены карантинных мер. «За один только лишь сентябрь было зафиксировано больше загрязнений, чем за весь прошлый год», — следует из доклада. На зимние январь и февраль 2020 г., традиционно являющиеся лидерами по загрязнениям из-за отопительного сезона, пришлась четверть случаев загрязнения воздуха в России (44). С марта по июнь, когда в крупнейших городах действовали ограничения в связи с коронавирусом, отмечается лишь четыре случая.
Более половины таких инцидентов сосредоточено в Самарской области (112), где сосредоточены предприятия автопрома и химической промышленности. Второй место заняла Бурятия (22 случая), а третье — Оренбургская область (9). В пятерку также вошли Забайкальский край (8) и Красноярский край (7). Городами с самым «грязным» воздухом оказались, соответственно, Самара, Селенгинск (Бурятия), Чита (Забайкальский край), Улан-Удэ и Красноярск.
Техногенные аварии на предприятиях стали причиной девяти сильных загрязнений воздуха ядовитыми веществами. В частности, это аварии на НПЗ в Ухте (Коми), Сызранском НПЗ (Самарская область), Ижевском механическом заводе (Удмуртия) и других промышленных площадках. «В начале пандемии коронавируса часто высказывались мнения о том, что закрытие предприятий и снижение транспортного потока будет позитивно сказываться на экологической обстановке. Однако по факту ситуация может оказаться не столь однозначной – основные промышленные мощности продолжили работу, при этом вопросы соблюдения экологических требований во время пандемии могли отойти на второй план»,— заключили в докладе.