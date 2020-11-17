Эксперты сообщили о рекордном уровне загрязнения воздуха за 16 лет

Аналитики FinExpertiza отмечают, что особенно резким рост загрязнений стал в июле, августе и сентябре, после отмены карантинных мер. «За один только лишь сентябрь было зафиксировано больше загрязнений, чем за весь прошлый год», — следует из доклада. На зимние январь и февраль 2020 г., традиционно являющиеся лидерами по загрязнениям из-за отопительного сезона, пришлась четверть случаев загрязнения воздуха в России (44). С марта по июнь, когда в крупнейших городах действовали ограничения в связи с коронавирусом, отмечается лишь четыре случая.