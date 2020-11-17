В Кремле раскритиковали принятый сенатом США «закон Родченкова»

«Безусловно, мы обратили на это внимание и вы знаете, что не только в контексте именно этого документа и в целом мы критически относимся к любым попыткам США распространить свою юрисдикцию на другие страны. Подобная трансграничная практика нас не устраивает, мы с ней не согласны и, конечно, кроме обеспокоенности это ничего вызываться может», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, нет ли опасений, что теперь США смогут преследовать российских спортивных функционеров.