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В Кремле раскритиковали принятый сенатом США «закон Родченкова»

Ведомости

Москва выступает против попыток США распространить свою юрисдикцию на другие государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Сенат США одобрил принятие антидопингового закона, который налагает экстерриториальную уголовную ответственность за организацию схем, позволяющих системно нарушать антидопинговые правила на международных спортивных соревнованиях.

«Безусловно, мы обратили на это внимание и вы знаете, что не только в контексте именно этого документа и в целом мы критически относимся к любым попыткам США распространить свою юрисдикцию на другие страны. Подобная трансграничная практика нас не устраивает, мы с ней не согласны и, конечно, кроме обеспокоенности это ничего вызываться может», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, нет ли опасений, что теперь США смогут преследовать российских спортивных функционеров.

Григорий Родченков

Показания Родченкова, бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории, стали основой доклада юриста Ричарда Макларена о применении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде-2014 в Сочи. В частности, «закон Родченкова» подразумевает уголовное преследование властями США гражданина любого государства, уличенного в организации схем с допингом на соревнованиях с участием американских спортсменов, проводимых по правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Нарушителю этого закона грозит срок до десяти лет и штраф до $1 млн. В то же время уголовное наказание не предусматривается для самих спортсменов, употреблявших запрещенные препараты.

Ранее по теме: Сенат США принял антидопинговый закон Родченкова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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