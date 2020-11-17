«Вектор» в декабре начнет исследования вакцины от коронавируса на подростках
Научный центр «Вектор» в декабре начнет проводить клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах старше 60 лет и на детях 14-17 лет, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в ходе виртуального симпозиума «Пандемия COVID-19: вызов современной науке».
Максютов добавил, что в испытаниях примут участие 150 добровольцев старше 60 лет и 100 добровольцев-подростков. По его словам, 16 ноября научный центр получил разрешение на испытания вакцины на пожилых людях. Максютов добавил, что начались также пострегистрационные испытания вакцины на людях 18-60 лет.
Вакцина от коронавируса центра «Вектор» была зарегистрирована 13 октября и стала второй зарегистрированной вакциной от коронавируса в России.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. 10 ноября президент России Владимир Путин заявил, что скоро будет зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса центра им. Чумакова.