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«Вектор» в декабре начнет исследования вакцины от коронавируса на подростках

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Научный центр «Вектор» в декабре начнет проводить клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах старше 60 лет и на детях 14-17 лет, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в ходе виртуального симпозиума «Пандемия COVID-19: вызов современной науке».

Максютов добавил, что в испытаниях примут участие 150 добровольцев старше 60 лет и 100 добровольцев-подростков. По его словам, 16 ноября научный центр получил разрешение на испытания вакцины на пожилых людях. Максютов добавил, что начались также пострегистрационные испытания вакцины на людях 18-60 лет. 

Вакцина от коронавируса центра «Вектор» была зарегистрирована 13 октября и стала второй зарегистрированной вакциной от коронавируса в России.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. 10 ноября президент России Владимир Путин заявил, что скоро будет зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса центра им. Чумакова.

Ранее по теме: «Вектор» начал пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных