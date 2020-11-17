В Дербенте из-за дождей обрушилась часть крепостной стены шестого века

Чиновник подчеркнул, что «в очередной раз бюрократия привела к печальным последствиям». При этом при обрушении стены никто не пострадал, однако состояние других ее участков также «вызывает тревогу». По словам Пирмагомедова, об увеличении трещин в стене местные жители сообщили еще два месяца назад. В итоге в Минкультуры были направлены документы для проведения срочных ремонтных работ.