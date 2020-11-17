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В Дербенте из-за дождей обрушилась часть крепостной стены шестого века

Ведомости

В российском городе Дербент из-за затяжного дождя обрушилась часть Южной крепостной стены, построенная в шестом веке для оборонительных целей и входящая в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом на своей странице в Instagram сообщил врио главы городского округа Дербент Рустамбек Пирмагомедов.

«Затяжной дождь привёл к тому, что у нас в Дербенте была разрушена часть Южной крепостной стены рядом с воротами Орта-Капы. Это большое ЧП для города», — написал он. 

Пирмагомедов отметил, что администрация города на протяжении нескольких лет «обращалась во все инстанции» с требованием провести реконструкцию находящейся в аварийном состоянии стены. Он пояснил, что местные власти не могут выполнить необходимые работы самостоятельно по закону, так как это находится в зоне ответственности Минкультуры и наказанием за вмешательство может быть лишение свободы.

Чиновник подчеркнул, что «в очередной раз бюрократия привела к печальным последствиям». При этом при обрушении стены никто не пострадал, однако состояние других ее участков также «вызывает тревогу». По словам Пирмагомедова, об увеличении трещин в стене местные жители сообщили еще два месяца назад. В итоге в Минкультуры были направлены документы для проведения срочных ремонтных работ. 

Директор Дербентского музея-заповедника Виктор Чесноков подтвердил «Комсомольской правде», что трещины в стене заметили еще два месяца назад. По его словам, об этом сообщили в Минкультуры, но ведомство не выделило деньги на реставрацию. 

Дербент — одно из древнейших поселений мира, сам город был основан в 438 г. Крепость была построена тогда же, а затем перестраивалась до XVII века. В 2003 г. ее включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных