В Дербенте из-за дождей обрушилась часть крепостной стены шестого века
В российском городе Дербент из-за затяжного дождя обрушилась часть Южной крепостной стены, построенная в шестом веке для оборонительных целей и входящая в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом на своей странице в Instagram сообщил врио главы городского округа Дербент Рустамбек Пирмагомедов.
«Затяжной дождь привёл к тому, что у нас в Дербенте была разрушена часть Южной крепостной стены рядом с воротами Орта-Капы. Это большое ЧП для города», — написал он.
Пирмагомедов отметил, что администрация города на протяжении нескольких лет «обращалась во все инстанции» с требованием провести реконструкцию находящейся в аварийном состоянии стены. Он пояснил, что местные власти не могут выполнить необходимые работы самостоятельно по закону, так как это находится в зоне ответственности Минкультуры и наказанием за вмешательство может быть лишение свободы.
Чиновник подчеркнул, что «в очередной раз бюрократия привела к печальным последствиям». При этом при обрушении стены никто не пострадал, однако состояние других ее участков также «вызывает тревогу». По словам Пирмагомедова, об увеличении трещин в стене местные жители сообщили еще два месяца назад. В итоге в Минкультуры были направлены документы для проведения срочных ремонтных работ.
Директор Дербентского музея-заповедника Виктор Чесноков подтвердил «Комсомольской правде», что трещины в стене заметили еще два месяца назад. По его словам, об этом сообщили в Минкультуры, но ведомство не выделило деньги на реставрацию.
Дербент — одно из древнейших поселений мира, сам город был основан в 438 г. Крепость была построена тогда же, а затем перестраивалась до XVII века. В 2003 г. ее включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.