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При падении автомобиля в Москву-реку погиб водитель

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Автомобиль упал в Москву-реку на Пречистенской набережной, сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в своем Telegram-канале.

«На Пречистенской набережной 35 автомобиль выехал в реку», — говорится в сообщении. По данным МЧС, водителю не удалось выбраться из машины, пассажиров в автомобиле не было. Тело погибшего извлечено из машины, проводится подготовка к поднятию автомобиля из реки, рассказали в Дептрансе.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за несоблюдения водителем скоростного режима, он не справился с управлением, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации источника «Интерфакса», им был мужчина в возрасте около 50 лет. Агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщило, что внедорожник Chevrolet Tahoe находится примерно в 25 метрах от берега.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных