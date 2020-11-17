При падении автомобиля в Москву-реку погиб водитель
Автомобиль упал в Москву-реку на Пречистенской набережной, сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в своем Telegram-канале.
«На Пречистенской набережной 35 автомобиль выехал в реку», — говорится в сообщении. По данным МЧС, водителю не удалось выбраться из машины, пассажиров в автомобиле не было. Тело погибшего извлечено из машины, проводится подготовка к поднятию автомобиля из реки, рассказали в Дептрансе.
По предварительной информации, ДТП произошло из-за несоблюдения водителем скоростного режима, он не справился с управлением, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации источника «Интерфакса», им был мужчина в возрасте около 50 лет. Агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщило, что внедорожник Chevrolet Tahoe находится примерно в 25 метрах от берега.