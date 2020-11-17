В Москве простились с Арменом Джигарханяном

Пришедшие на прощание с Джигарханяном поклонники соблюдали социальную дистанцию и все меры санитарной безопасности. Гроб был установлен на сцене театра, на экране за ним демонстрировались фотографии артиста. Места в зрительном зале были огорожены за исключением нескольких рядов для представителей СМИ. Портрет актера и венки установлены в фойе театра.