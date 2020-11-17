В Москве простились с Арменом Джигарханяном
Прощание с актером театра и кино, народным артистом СССР Арменом Джигарханяном завершилось в Московском драматическом театре, сообщает ТАСС. 14 ноября Джигарханян скончался в возрасте 85 лет.
Церемонию, которая длилась более двух часов, посетили более сотни человек, среди них: народная артистка СССР Инна Чурикова, народный артист России Александр Пашутин, заслуженный артист России Владимир Конкин, посол Армении в России Вардан Тоганян, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
Пришедшие на прощание с Джигарханяном поклонники соблюдали социальную дистанцию и все меры санитарной безопасности. Гроб был установлен на сцене театра, на экране за ним демонстрировались фотографии артиста. Места в зрительном зале были огорожены за исключением нескольких рядов для представителей СМИ. Портрет актера и венки установлены в фойе театра.
Армен Джигарханян родился в 1935 г. в Ереване, после окончания художественно-театрального института выступал в Ереванском русском драматическом театре имени Станиславского. В 1960 г. дебютировал в кино, исполнив роль в картине «Обвал». Среди наиболее известных фильмов с его участием – картины «Здравствуй, это я!», «Когда наступает сентябрь», «Новые приключения неуловимых», «Журавушка», «Место встречи изменить нельзя» и др.