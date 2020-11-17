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В Москве простились с Арменом Джигарханяном

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Прощание с актером театра и кино, народным артистом СССР Арменом Джигарханяном завершилось в Московском драматическом театре, сообщает ТАСС. 14 ноября Джигарханян скончался в возрасте 85 лет.

Церемонию, которая длилась более двух часов, посетили более сотни человек, среди них: народная артистка СССР Инна Чурикова, народный артист России Александр Пашутин, заслуженный артист России Владимир Конкин, посол Армении в России Вардан Тоганян, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Пришедшие на прощание с Джигарханяном поклонники соблюдали социальную дистанцию и все меры санитарной безопасности. Гроб был установлен на сцене театра, на экране за ним демонстрировались фотографии артиста. Места в зрительном зале были огорожены за исключением нескольких рядов для представителей СМИ. Портрет актера и венки установлены в фойе театра. 

Армен Джигарханян родился в 1935 г. в Ереване, после окончания художественно-театрального института выступал в Ереванском русском драматическом театре имени Станиславского. В 1960 г. дебютировал в кино, исполнив роль в картине «Обвал». Среди наиболее известных фильмов с его участием – картины «Здравствуй, это я!», «Когда наступает сентябрь», «Новые приключения неуловимых», «Журавушка», «Место встречи изменить нельзя» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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