Путин прокомментировал проблему терроризма русской поговоркой

«Вы сказали, что в индийской культуре весь мир является одной семьей. Это фундаментальная, базовая вещь, на которую мы все должны равняться. Но в то же время вы указали и на угрозы, с которыми мы сталкиваемся, в том числе терроризм, который, как вы сказали, является самой острой проблемой сегодняшнего дня. В этой связи не могу не вспомнить русскую поговорку: в семье не без урода», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».