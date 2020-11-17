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Путин прокомментировал проблему терроризма русской поговоркой

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Президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос террористической угрозы фразой «в семье не без урода». Об этом он сказал в ходе саммита стран БРИКС в режиме видеоконференции.

«Вы сказали, что в индийской культуре весь мир является одной семьей. Это фундаментальная, базовая вещь, на которую мы все должны равняться. Но в то же время вы указали и на угрозы, с которыми мы сталкиваемся, в том числе терроризм, который, как вы сказали, является самой острой проблемой сегодняшнего дня. В этой связи не могу не вспомнить русскую поговорку: в семье не без урода», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». 

К сожалению, по словам президента, есть люди, которые вырываются из общего контекста и «пытаются навязать собственную повестку дня». «Эти угрозы, так же как и вторая угроза — пандемия, безусловно, всегда должны находиться в поле нашего внимания», — подчеркнул глава государства.

10 ноября в ходе выступления на совещании стран ШОС Владимир Путин заявил о деградации системы стратегической стабильности в мире. По словам российского лидера, Цифровые технологии имеют тенденцию к неуправляемому распространению и также, как и обычное оружие, могут попасть в руки к разного рода радикалам и экстремистам.

Ранее по теме: Путин заявил о деградации стратегической стабильности в мире

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных