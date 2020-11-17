Путин прокомментировал проблему терроризма русской поговоркой
Президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос террористической угрозы фразой «в семье не без урода». Об этом он сказал в ходе саммита стран БРИКС в режиме видеоконференции.
«Вы сказали, что в индийской культуре весь мир является одной семьей. Это фундаментальная, базовая вещь, на которую мы все должны равняться. Но в то же время вы указали и на угрозы, с которыми мы сталкиваемся, в том числе терроризм, который, как вы сказали, является самой острой проблемой сегодняшнего дня. В этой связи не могу не вспомнить русскую поговорку: в семье не без урода», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
К сожалению, по словам президента, есть люди, которые вырываются из общего контекста и «пытаются навязать собственную повестку дня». «Эти угрозы, так же как и вторая угроза — пандемия, безусловно, всегда должны находиться в поле нашего внимания», — подчеркнул глава государства.
10 ноября в ходе выступления на совещании стран ШОС Владимир Путин заявил о деградации системы стратегической стабильности в мире. По словам российского лидера, Цифровые технологии имеют тенденцию к неуправляемому распространению и также, как и обычное оружие, могут попасть в руки к разного рода радикалам и экстремистам.