Лукашенко потребовал навести порядок в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал навести порядок в Минске на фоне организации импровизированных мемориалов погибшим. Об этом он заявил на совещании, передает агентство «БелТа».
По словам белорусского лидера, создание в жилых дворах «мемориалов под видом кладбищ» — это попытка оказать психологическое воздействие на население. При этом при ликвидации такого мемориала в Минске власти, как отметил Лукашенко, «аккуратнейшим образом» вывезли его на кладбище.
«Суть заключается в наведении порядка в Минске. Без всякого варварства. Чтобы не дать этим негодяям пописывать, что мы варвары. На этой неделе порядок должен быть наведен в Минске», — сказал Лукашенко.
Кроме того, белорусский лидер подчеркнул важность поддержания дисциплины: «то, что некоторые разнузданно себя ведут, это потому, что мы на это до сих пор смотрели сквозь пальцы. Этого быть не должно. Потому что любая болезнь, если ее не лечить, превращается в фатальную болезнь».
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.