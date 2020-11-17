Лукашенко потребовал навести порядок в Минске

Кроме того, белорусский лидер подчеркнул важность поддержания дисциплины: «то, что некоторые разнузданно себя ведут, это потому, что мы на это до сих пор смотрели сквозь пальцы. Этого быть не должно. Потому что любая болезнь, если ее не лечить, превращается в фатальную болезнь».