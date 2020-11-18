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Эксперт назвал самое необычное свойство коронавируса

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В коронавирусе соединились особенности, которые раньше по отдельности встречались при других вирусах, рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, профессор Сергей Нетесов.

«Самое необычное, что в SARS-CoV-2 соединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов, но по отдельности. Тот же цитокиновый шторм, то есть дизрегуляция иммунной системы, наблюдался и при других инфекциях. Например, при вирусе Эбола», — рассказал Нетесов (цитата по Lenta.ru).

По словам профессора, тромбообразование, которое вызывает коронавирус, также встречается при вирусе Эбола и Конго-крымской гемморагической лихорадке, лихорадке денге, гемморагической лихорадке с почечным синдромом. 

Нетесов добавил, что к потере обоняния, кроме коронавируса, могут привести не менее 20 других вирусов. Такие вирусы попадают в организм человека через нос, в котором расположены окончания основных обонятельных нервов, и вирус поражает их. После выздоровления обоняние почти всегда восстанавливается, отметил вирусолог.

Ранее врач-пульмонолог, профессор Александр Карабиненко сообщил, что самыми опасными разносчиками коронавируса являются переболевшие им люди, которые отказываются носить маски.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных