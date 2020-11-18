Эксперт назвал самое необычное свойство коронавируса

«Самое необычное, что в SARS-CoV-2 соединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов, но по отдельности. Тот же цитокиновый шторм, то есть дизрегуляция иммунной системы, наблюдался и при других инфекциях. Например, при вирусе Эбола», — рассказал Нетесов (цитата по Lenta.ru).