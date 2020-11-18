Эксперт назвал самое необычное свойство коронавируса
В коронавирусе соединились особенности, которые раньше по отдельности встречались при других вирусах, рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, профессор Сергей Нетесов.
«Самое необычное, что в SARS-CoV-2 соединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов, но по отдельности. Тот же цитокиновый шторм, то есть дизрегуляция иммунной системы, наблюдался и при других инфекциях. Например, при вирусе Эбола», — рассказал Нетесов (цитата по Lenta.ru).
По словам профессора, тромбообразование, которое вызывает коронавирус, также встречается при вирусе Эбола и Конго-крымской гемморагической лихорадке, лихорадке денге, гемморагической лихорадке с почечным синдромом.
Нетесов добавил, что к потере обоняния, кроме коронавируса, могут привести не менее 20 других вирусов. Такие вирусы попадают в организм человека через нос, в котором расположены окончания основных обонятельных нервов, и вирус поражает их. После выздоровления обоняние почти всегда восстанавливается, отметил вирусолог.
Ранее врач-пульмонолог, профессор Александр Карабиненко сообщил, что самыми опасными разносчиками коронавируса являются переболевшие им люди, которые отказываются носить маски.