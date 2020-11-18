ВЦИОМ назвал наиболее пострадавшие от коронавируса группы людей
Как отмечает издание, среди названных групп не оказалось пенсионеров, которые находятся в группе риска из-за осложнений COVID-19. «Группа пенсионеров оказалась достаточно стойкой, даже индифферентной к этим угрозам, они слишком многое в жизни пережили, чтобы бояться этой заразы. Но проблемные группы есть, и каждая из них проблемна по-своему», — пояснил руководитель центра ВЦИОМ.
Ранее в Москве и Санкт-Петербурге, где регистрируется наибольшее количество случаев заболевших, на дистанционное обучение перевели студентов вузов. В Москве на удаленке также находятся старшеклассники, а люди старше 65 лет и больные хроническими заболеваниями — на самоизоляции.
Роспотребнадзор 27 октября официально обязал россиян носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках. Кроме того, ведомство рекомендовало региональным властям принять меры по защите уязвимых групп населения от коронавируса, в первую очередь, лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями.