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ВЦИОМ назвал наиболее пострадавшие от коронавируса группы людей

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Больше всего от психологических последствий пандемии в России пострадали четыре группы населения — молодежь, женщины с детьми, предприниматели и мужчины среднего возраста, заявил руководитель социологического центра ВЦИОМ Валерий Федоров, передает РБК.

Как отмечает издание, среди названных групп не оказалось пенсионеров, которые находятся в группе риска из-за осложнений COVID-19. «Группа пенсионеров оказалась достаточно стойкой, даже индифферентной к этим угрозам, они слишком многое в жизни пережили, чтобы бояться этой заразы. Но проблемные группы есть, и каждая из них проблемна по-своему», — пояснил руководитель центра ВЦИОМ.

Ранее в Москве и Санкт-Петербурге, где регистрируется наибольшее количество случаев заболевших, на дистанционное обучение перевели студентов вузов. В Москве на удаленке также находятся старшеклассники, а люди старше 65 лет и больные хроническими заболеваниями — на самоизоляции.

Роспотребнадзор 27 октября официально обязал россиян носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках. Кроме того, ведомство рекомендовало региональным властям принять меры по защите уязвимых групп населения от коронавируса, в первую очередь, лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями.

Ранее по теме: В Москве продлили блокировку социальных карт для людей из групп риска

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных