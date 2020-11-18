ВЦИОМ назвал наиболее пострадавшие от коронавируса группы людей

Как отмечает издание, среди названных групп не оказалось пенсионеров, которые находятся в группе риска из-за осложнений COVID-19. «Группа пенсионеров оказалась достаточно стойкой, даже индифферентной к этим угрозам, они слишком многое в жизни пережили, чтобы бояться этой заразы. Но проблемные группы есть, и каждая из них проблемна по-своему», — пояснил руководитель центра ВЦИОМ.