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Глава Якутска объявила о продаже здания администрации в целях экономии

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Администрация Якутска приняла решение продать здание мэрии в центре города, сообщила мэр Якутска Сардана Авксентьева в своем Instagram.

«И вот сегодня совместно мы приняли окончательное решение: начинаем готовить к продаже здание мэрии. Сначала на проспекте, чуть позже — на Октябрьской и Гоголя. Продажа муниципального имущества строго регламентированная процедура. Есть заинтересованные потенциальные покупатели, но надо всё соблюсти и провести открыто», — написала Авксентьева. 

По мнению мэра Якутска, чиновникам не обязательно занимать дорогое здание в центре города. Администрация готова построить недорогое здание и переехать туда. «Здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой. Одно пространство, где все видят друг друга», — добавила Авксентьева. Мэр рассказала, что ее первый заместитель Евгений Григорьев предложил переехать в 17 квартал. Авксентьева поддержала предложение. Для приема людей в центре города будет организован фронт-офис.

Авксентьева рассказала, что мэрия также начнет тестировать программу поездок на такси в служебных целях из-за дорогого содержания служебного транспорта. «Например, от служебного автотранспорта в Москве мы отказались еще в начале года. В командировках все спокойно ездим на метро, в некоторых случаях — на такси», — пояснила мэр Якутска. 

«Продолжаем избавляться от всего избыточного. Жизненно необходимы новые источники для пополнения городского бюджета», — подытожила Авксентьева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных