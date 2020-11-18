Глава Якутска объявила о продаже здания администрации в целях экономии

По мнению мэра Якутска, чиновникам не обязательно занимать дорогое здание в центре города. Администрация готова построить недорогое здание и переехать туда. «Здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой. Одно пространство, где все видят друг друга», — добавила Авксентьева. Мэр рассказала, что ее первый заместитель Евгений Григорьев предложил переехать в 17 квартал. Авксентьева поддержала предложение. Для приема людей в центре города будет организован фронт-офис.