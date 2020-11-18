Глава Якутска объявила о продаже здания администрации в целях экономии
Администрация Якутска приняла решение продать здание мэрии в центре города, сообщила мэр Якутска Сардана Авксентьева в своем Instagram.
«И вот сегодня совместно мы приняли окончательное решение: начинаем готовить к продаже здание мэрии. Сначала на проспекте, чуть позже — на Октябрьской и Гоголя. Продажа муниципального имущества строго регламентированная процедура. Есть заинтересованные потенциальные покупатели, но надо всё соблюсти и провести открыто», — написала Авксентьева.
По мнению мэра Якутска, чиновникам не обязательно занимать дорогое здание в центре города. Администрация готова построить недорогое здание и переехать туда. «Здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой. Одно пространство, где все видят друг друга», — добавила Авксентьева. Мэр рассказала, что ее первый заместитель Евгений Григорьев предложил переехать в 17 квартал. Авксентьева поддержала предложение. Для приема людей в центре города будет организован фронт-офис.
Авксентьева рассказала, что мэрия также начнет тестировать программу поездок на такси в служебных целях из-за дорогого содержания служебного транспорта. «Например, от служебного автотранспорта в Москве мы отказались еще в начале года. В командировках все спокойно ездим на метро, в некоторых случаях — на такси», — пояснила мэр Якутска.
«Продолжаем избавляться от всего избыточного. Жизненно необходимы новые источники для пополнения городского бюджета», — подытожила Авксентьева.