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Российских бобслеистов отстранили от этапа Кубка мира из-за коронавируса

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Сборную России по бобслею отстранили от участия в первом этапе Кубка мира в латвийском городе Сигулда после заражения спортсменов коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на директора трассы Дайниса Дукурса. Этап пройдет 21-22 ноября.

«У трех российских бобслеистов в результате тестирования был обнаружен коронавирус, фамилии их я не знаю. Повторное тестирование подтвердило результаты первого. Есть правила IBSF (Международной федерации бобслея и скелетона — прим. ТАСС) по COVID-19, и поэтому российскую команду отстранили от участия в этапе Кубка мира в Сигулде. Теперь бобслеисты, проживающие в Сигулде в одном месте, должны здесь отсидеть несколько дней на карантине», — сказал он.

Дукурс предположил, что сборная России по бобслею будет вынуждена пропустить и второй этап в Латвии, который состоится в период с 28 по 29 ноября.

«Мы здесь очень жестко соблюдаем правила, ходим в масках и соблюдаем социальную дистанцию в два метра, — продолжил Дукурс. — Россияне нам сказали, что прилетели в Латвию чартером в очень большом самолете, где каждый пассажир сидел по отдельности. Но затем в интернете появился видеоролик с общим танцем в салоне самолета, где никто не соблюдал никаких карантинных правил», — добавил директор трассы, уточнив, что «представители России не были до конца честны», отвечая на вопросы.

Он подчеркнул, что при принятии решения об отстранении российской сборной не было «никакой политики». «Сборную России отстранили, руководствуясь правилами IBSF», — сказал Дукурс.

Помимо россиян, от участия в предстоящем этапе Кубка мира отстранен один скелетонист из Австрии. «Тут все очень жестко, мы постоянно всех тестируем, и уже 14 человек попали под эти правила. Отстраняли тех, кто заболел и кто контактировал с заболевшими», — отметил директор трассы в Сигулде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных