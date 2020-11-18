Российских бобслеистов отстранили от этапа Кубка мира из-за коронавируса

«Мы здесь очень жестко соблюдаем правила, ходим в масках и соблюдаем социальную дистанцию в два метра, — продолжил Дукурс. — Россияне нам сказали, что прилетели в Латвию чартером в очень большом самолете, где каждый пассажир сидел по отдельности. Но затем в интернете появился видеоролик с общим танцем в салоне самолета, где никто не соблюдал никаких карантинных правил», — добавил директор трассы, уточнив, что «представители России не были до конца честны», отвечая на вопросы.