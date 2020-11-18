Патрушев заявил о ликвидации 22 ячеек террористов в СНГ за год

30 октября Патрушев заявил о предотвращении в 2020 г. пяти терактов на территории Центрального федерального округа. В свою очередь, по словам председателя Национального антитеррористического комитета и директора ФСБ Александра Бортникова, с начала года на Северном Кавказе правоохранительные органы предотвратили 15 терактов на стадии приготовления и нейтрализовали 35 бандитов.