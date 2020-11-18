Патрушев заявил о ликвидации 22 ячеек террористов в СНГ за год
В странах СНГ за 2020 г. ликвидировали 22 ячейки международных террористических организаций, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.
«Совместными усилиями в 2020 году нейтрализованы 22 ячейки международных террористических организаций, участники которых занимались вербовкой и переправкой граждан России и других стран СНГ в зарубежные лагеря подготовки боевиков», — сказал он в ходе заседания Совбеза.
30 октября Патрушев заявил о предотвращении в 2020 г. пяти терактов на территории Центрального федерального округа. В свою очередь, по словам председателя Национального антитеррористического комитета и директора ФСБ Александра Бортникова, с начала года на Северном Кавказе правоохранительные органы предотвратили 15 терактов на стадии приготовления и нейтрализовали 35 бандитов.
Помимо этого, как ранее говорил секретарь Совбеза, в первом полугодии 2020 г. выявлено более 16 тыс. нарушений законодательства в сфере антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены около 6 тыс. лиц.