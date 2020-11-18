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Патрушев заявил о ликвидации 22 ячеек террористов в СНГ за год

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В странах СНГ за 2020 г. ликвидировали 22 ячейки международных террористических организаций, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

«Совместными усилиями в 2020 году нейтрализованы 22 ячейки международных террористических организаций, участники которых занимались вербовкой и переправкой граждан России и других стран СНГ в зарубежные лагеря подготовки боевиков», — сказал он в ходе заседания Совбеза.

30 октября Патрушев заявил о предотвращении в 2020 г. пяти терактов на территории Центрального федерального округа. В свою очередь, по словам председателя Национального антитеррористического комитета и директора ФСБ Александра Бортникова, с начала года на Северном Кавказе правоохранительные органы предотвратили 15 терактов на стадии приготовления и нейтрализовали 35 бандитов.

Помимо этого, как ранее говорил секретарь Совбеза, в первом полугодии 2020 г. выявлено более 16 тыс. нарушений законодательства в сфере антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены около 6 тыс. лиц. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных