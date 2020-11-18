Песков оценил решение Владимирского губернатора лечиться от COVID-19 в Москве
Госпитализация заразившегося коронавирусом губернатора Владимирской области Владимира Сипягина в Москве не связана состоянием системы здравоохранения возглавляемого им региона. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я никакой связи между его прохождением лечения в Москве и обеспечением лечения от коронавируса граждан в его области [не вижу]. Поэтому это отдельные вопросы, здесь вряд ли можно увязывать», — сказал Песков. Отвечая на вопрос о качестве работы Сипягина во время пандемии он заявил, сейчас многие главы регионов, несмотря на заражение коронавирусом, «не перестают вместе с тем дистанционно работать, исполнять свои функции, те самые особые полномочия».
Сипягина, ранее находившегося на амбулаторном лечении после заражения коронавирусом, госпитализировали 17 ноября. В пресс-службе губернатора опровергли его отправку в Москву самолетом санавиации и подчеркнули, что он лечится «по месту жительства».
Однако позже сам Сипягин подтвердил в Facebook, что после ухудшения его состояния врач настоял на помещении в стационар, после чего он покинул регион. «Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счёт, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях», — написал губернатор.
В России более 20 глав регионов заразились коронавирусом. 3 ноября стало известно, что COVID-19 обнаружили у главы Республики Алтай Олега Хорохордина. 5 ноября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что заразился коронавирусом и перешел на самоизоляцию, 11 ноября об инфицировании сообщил глава Камчатского края Владимир Солодов.
По данным оперштаба на 18 ноября, в России вторые сутки подряд фиксируется рекордная смертность больных коронавирусом (456). За 24 часа зарегистрировали 20 985 новых случаев заражения. За весь период выявлено 1 991 998 случаев заражения коронавирусом, 34 387 человек умерли. Продолжают лечение 456 528.