Песков оценил решение Владимирского губернатора лечиться от COVID-19 в Москве

«Я никакой связи между его прохождением лечения в Москве и обеспечением лечения от коронавируса граждан в его области [не вижу]. Поэтому это отдельные вопросы, здесь вряд ли можно увязывать», — сказал Песков. Отвечая на вопрос о качестве работы Сипягина во время пандемии он заявил, сейчас многие главы регионов, несмотря на заражение коронавирусом, «не перестают вместе с тем дистанционно работать, исполнять свои функции, те самые особые полномочия».