Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Песков оценил решение Владимирского губернатора лечиться от COVID-19 в Москве

Ведомости

Госпитализация заразившегося коронавирусом губернатора Владимирской области Владимира Сипягина в Москве не связана состоянием системы здравоохранения возглавляемого им региона. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я никакой связи между его прохождением лечения в Москве и обеспечением лечения от коронавируса граждан в его области [не вижу]. Поэтому это отдельные вопросы, здесь вряд ли можно увязывать», — сказал Песков. Отвечая на вопрос о качестве работы Сипягина во время пандемии он заявил, сейчас многие главы регионов, несмотря на заражение коронавирусом, «не перестают вместе с тем дистанционно работать, исполнять свои функции, те самые особые полномочия».

Сипягина, ранее находившегося на амбулаторном лечении после заражения коронавирусом, госпитализировали 17 ноября. В пресс-службе губернатора опровергли его отправку в Москву самолетом санавиации и подчеркнули, что он лечится «по месту жительства».

Однако позже сам Сипягин подтвердил в Facebook, что после ухудшения его состояния врач настоял на помещении в стационар, после чего он покинул регион. «Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счёт, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях», — написал губернатор.

В России более 20 глав регионов заразились коронавирусом. 3 ноября стало известно, что COVID-19 обнаружили у главы Республики Алтай Олега Хорохордина. 5 ноября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что заразился коронавирусом и перешел на самоизоляцию, 11 ноября об инфицировании сообщил глава Камчатского края Владимир Солодов.

По данным оперштаба на 18 ноября, в России вторые сутки подряд фиксируется рекордная смертность больных коронавирусом (456). За 24 часа зарегистрировали 20 985 новых случаев заражения. За весь период выявлено 1 991 998 случаев заражения коронавирусом, 34 387 человек умерли. Продолжают лечение 456 528.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных