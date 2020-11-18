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Песков объяснил высокую заболеваемость коронавирусом среди губернаторов

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Губернаторы и депутаты часто заражаются коронавирусом, потому что им приходится по работе контактировать с большим числом людей, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Собственно характер их работы предусматривает множественные контакты. И поэтому, конечно, несмотря на то, что могут приниматься все меры предосторожности, риск быть инфицированным гораздо выше, чем средний по статистике», — сказал Песков. По его словам, главы регионов и парламентарии не могут позволить себе «запереться дома и сидеть только на телефонах».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 130 депутатов переболели коронавирусом или болеют им сейчас, 28 находятся в больнице. Коронавирусом заразились главы более 20 регионов России.

Ранее по теме: Володин назвал число заразившихся коронавирусом депутатов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных