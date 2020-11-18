Песков объяснил высокую заболеваемость коронавирусом среди губернаторов

«Собственно характер их работы предусматривает множественные контакты. И поэтому, конечно, несмотря на то, что могут приниматься все меры предосторожности, риск быть инфицированным гораздо выше, чем средний по статистике», — сказал Песков. По его словам, главы регионов и парламентарии не могут позволить себе «запереться дома и сидеть только на телефонах».