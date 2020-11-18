Песков объяснил высокую заболеваемость коронавирусом среди губернаторов
Губернаторы и депутаты часто заражаются коронавирусом, потому что им приходится по работе контактировать с большим числом людей, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Собственно характер их работы предусматривает множественные контакты. И поэтому, конечно, несмотря на то, что могут приниматься все меры предосторожности, риск быть инфицированным гораздо выше, чем средний по статистике», — сказал Песков. По его словам, главы регионов и парламентарии не могут позволить себе «запереться дома и сидеть только на телефонах».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 130 депутатов переболели коронавирусом или болеют им сейчас, 28 находятся в больнице. Коронавирусом заразились главы более 20 регионов России.