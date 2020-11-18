Путин на совещании с правительством обсудит борьбу с коронавирусом

«Сегодня в середине дня президент проведёт регулярную встречу с членами правительства в режиме видеоконференции. Важная встреча с одной, но чрезвычайно важной темой — о том, как идёт борьба с коронавирусом в субъектах Федерации в целом». По словам Пескова, с докладами выступят Голикова, Мурашко, Мантуров и руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. «Разумеется, будут даны оценки Путиным на эти доклады. Акцент, как я уже говорил, будет сделан на положении дел в регионах».