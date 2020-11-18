Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Центр Чумакова назвал сроки третьей фазы тестирования вакцины

Ведомости

Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова планирует приступить к третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса в начале 2021 г. Об этом сообщил в интервью порталу «Стопкоронавирус.рф» генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

«Мы планируем приступить к третьей фазе в начале 2021 года, после получения всех необходимых разрешений», — сказал Ишмухаметов.

Директор центра добавил, что подать документы на регистрацию вакцины планируется после второй фазы исследований. «И как только мы получим регистрационное удостоверение, мы сможем нарабатывать запас вакцин», — отметил Ишмухаметов. Сейчас завершается второй этап испытания вакцины на добровольцах от 18 до 60 лет. Окончательные результаты второй фазы будут известны примерно во второй половине половине декабря. По данным директора центра Чумакова, исследование проходит «максимально гладко», зафиксированы единичные случаи болезненности в месте укола.

Ишмухаметов рассказал, что после подтверждения безопасности вакцины будет обсуждаться вопрос о ее применении среди детей и людей старше 60 лет, а также для людей из групп риска. 

Ранее президент Росии Владимир Путин заявил о скорой регистрации в России третьей вакцины от коронавируса, разработанной в центре Чумакова.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. Вакцина от коронавируса центра «Вектор» была зарегистрирована 13 октября и стала второй зарегистрированной вакциной от коронавируса в России.

Вакцина от коронавируса центра «Вектор» была зарегистрирована 13 октября и стала второй зарегистрированной вакциной от коронавируса в России.

Ранее по теме: Опрос показал отношение иностранцев к российской вакцине от коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных