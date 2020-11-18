Центр Чумакова назвал сроки третьей фазы тестирования вакцины

Директор центра добавил, что подать документы на регистрацию вакцины планируется после второй фазы исследований. «И как только мы получим регистрационное удостоверение, мы сможем нарабатывать запас вакцин», — отметил Ишмухаметов. Сейчас завершается второй этап испытания вакцины на добровольцах от 18 до 60 лет. Окончательные результаты второй фазы будут известны примерно во второй половине половине декабря. По данным директора центра Чумакова, исследование проходит «максимально гладко», зафиксированы единичные случаи болезненности в месте укола.