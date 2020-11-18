Центр Чумакова назвал сроки третьей фазы тестирования вакцины
Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова планирует приступить к третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса в начале 2021 г. Об этом сообщил в интервью порталу «Стопкоронавирус.рф» генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.
«Мы планируем приступить к третьей фазе в начале 2021 года, после получения всех необходимых разрешений», — сказал Ишмухаметов.
Директор центра добавил, что подать документы на регистрацию вакцины планируется после второй фазы исследований. «И как только мы получим регистрационное удостоверение, мы сможем нарабатывать запас вакцин», — отметил Ишмухаметов. Сейчас завершается второй этап испытания вакцины на добровольцах от 18 до 60 лет. Окончательные результаты второй фазы будут известны примерно во второй половине половине декабря. По данным директора центра Чумакова, исследование проходит «максимально гладко», зафиксированы единичные случаи болезненности в месте укола.
Ишмухаметов рассказал, что после подтверждения безопасности вакцины будет обсуждаться вопрос о ее применении среди детей и людей старше 60 лет, а также для людей из групп риска.
Ранее президент Росии Владимир Путин заявил о скорой регистрации в России третьей вакцины от коронавируса, разработанной в центре Чумакова.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. Вакцина от коронавируса центра «Вектор» была зарегистрирована 13 октября и стала второй зарегистрированной вакциной от коронавируса в России.
Вакцина от коронавируса центра «Вектор» была зарегистрирована 13 октября и стала второй зарегистрированной вакциной от коронавируса в России.