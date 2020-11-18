Милонов заразился коронавирусом

По данным оперштаба на 18 ноября, в течение последних 24 часов коронавирус обнаружили у 20 985 россиян. Это минимум с 11 ноября. При этом умерло за сутки рекордное число пациентов с COVID-19 — 456. Общее количество зараженных в России достигло 1 991 998. Из них 1 501 083 выздоровели, 34 387 умерли, 456 528 переживают активную стадию заболевания.