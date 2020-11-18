Милонов заразился коронавирусом
Депутат Госдумы Виталий Милонов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил агентству «РИА Новости».
«Коронавирус. Самоизолировался», — заявил он. При этом Милонов уточнил, что находится на карантине уже пятый день.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что за время пандемии коронавирусом заразились 130 депутатов, из которых 28 находятся в больнице. Кроме того, COVID-19 заболели более 20 губернаторов.
Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что депутаты и главы регионов часто заражаются вирусом из-за особенностей своей работы. Они вынуждены постоянно контактировать с большим количеством человек, пояснил чиновник.
По данным оперштаба на 18 ноября, в течение последних 24 часов коронавирус обнаружили у 20 985 россиян. Это минимум с 11 ноября. При этом умерло за сутки рекордное число пациентов с COVID-19 — 456. Общее количество зараженных в России достигло 1 991 998. Из них 1 501 083 выздоровели, 34 387 умерли, 456 528 переживают активную стадию заболевания.