Центр «Вектор» разрабатывает еще три вакцины от коронавируса
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатывает еще три вакцины от коронавируса, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
«С учетом полученных экспериментальных результатов мы выбрали четыре вакцины в качестве перспективных для профилактики COVID-19, которые в настоящее время находятся на различных этапах исследования», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что речь идет о пептидной вакцине, рекомбинантной вакцине на основе вируса везикулярного стоматита, рекомбинантной вакцине на основе вируса гриппа А и рекомбинантной вакцине на основе вируса кори.
11 августа Россия первой в мире зарегистрировала собственную вакцину от коронавируса — «Спутник V». Производить препарат начали 15 августа. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.
14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона», разработанную центром «Вектор». В настоящее время в стране проходят ее пострегистрационные испытания. Позже Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса от центра им. Чумакова.