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Центр «Вектор» разрабатывает еще три вакцины от коронавируса

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Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатывает еще три вакцины от коронавируса, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«С учетом полученных экспериментальных результатов мы выбрали четыре вакцины в качестве перспективных для профилактики COVID-19, которые в настоящее время находятся на различных этапах исследования», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что речь идет о пептидной вакцине, рекомбинантной вакцине на основе вируса везикулярного стоматита, рекомбинантной вакцине на основе вируса гриппа А и рекомбинантной вакцине на основе вируса кори.

11 августа Россия первой в мире зарегистрировала собственную вакцину от коронавируса — «Спутник V». Производить препарат начали 15 августа. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.

14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона», разработанную центром «Вектор». В настоящее время в стране проходят ее пострегистрационные испытания. Позже Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса от центра им. Чумакова.

Ранее по теме: Центр Чумакова назвал сроки третьей фазы тестирования вакцины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных