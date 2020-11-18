Центр «Вектор» разрабатывает еще три вакцины от коронавируса

«С учетом полученных экспериментальных результатов мы выбрали четыре вакцины в качестве перспективных для профилактики COVID-19, которые в настоящее время находятся на различных этапах исследования», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что речь идет о пептидной вакцине, рекомбинантной вакцине на основе вируса везикулярного стоматита, рекомбинантной вакцине на основе вируса гриппа А и рекомбинантной вакцине на основе вируса кори.