Путин исключил привлечение к работе врачей с легкой формой коронавируса

По данным оперштаба на 18 ноября, за последние 24 часа коронавирус был выявлен у 20 985 граждан. Это минимальное значение с 11 ноября. При этом умерло в течение суток рекордное за время пандемии число пациентов с COVID-19 — 456. Общее количество зараженных в России достигло 1 991 998. Из них 1 501 083 выздоровели, 34 387 умерли, 456 528 переживают активную стадию заболевания.