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Путин исключил привлечение к работе врачей с легкой формой коронавируса

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Нельзя в обязательном порядке привлекать врачей, которые болеют коронавирусной инфекцией в легкой форме, к работе в дистанционном формате, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, комментируя соответствующее предложение главы Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаила Кузнецова.

В ходе совещания Кузнецов заявил, что некоторые врачи, заразившиеся коронавирусом, продолжают помогать своим коллегам в больницах удаленно. Он предложил рекомендовать делать это во всех регионах страны. 

«Нет, нельзя», — сказал на это президент. Он сравнил подобное поведение докторов с подвигами героев Великой Отечественной войны, которые, по его словам, показали примеры индивидуального героизма.

«Мы не можем кого-то побуждать к этому. Говорить о том, что мы должны этот опыт расширять, наверное, было бы неправильно. Это личный выбор каждого человека, в данном случае — медицинского работника», — резюмировал Путин.

По данным оперштаба на 18 ноября, за последние 24 часа коронавирус был выявлен у 20 985 граждан. Это минимальное значение с 11 ноября. При этом умерло в течение суток рекордное за время пандемии число пациентов с COVID-19 — 456. Общее количество зараженных в России достигло 1 991 998. Из них 1 501 083 выздоровели, 34 387 умерли, 456 528 переживают активную стадию заболевания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных