Путин исключил привлечение к работе врачей с легкой формой коронавируса
Нельзя в обязательном порядке привлекать врачей, которые болеют коронавирусной инфекцией в легкой форме, к работе в дистанционном формате, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, комментируя соответствующее предложение главы Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаила Кузнецова.
В ходе совещания Кузнецов заявил, что некоторые врачи, заразившиеся коронавирусом, продолжают помогать своим коллегам в больницах удаленно. Он предложил рекомендовать делать это во всех регионах страны.
«Нет, нельзя», — сказал на это президент. Он сравнил подобное поведение докторов с подвигами героев Великой Отечественной войны, которые, по его словам, показали примеры индивидуального героизма.
«Мы не можем кого-то побуждать к этому. Говорить о том, что мы должны этот опыт расширять, наверное, было бы неправильно. Это личный выбор каждого человека, в данном случае — медицинского работника», — резюмировал Путин.
По данным оперштаба на 18 ноября, за последние 24 часа коронавирус был выявлен у 20 985 граждан. Это минимальное значение с 11 ноября. При этом умерло в течение суток рекордное за время пандемии число пациентов с COVID-19 — 456. Общее количество зараженных в России достигло 1 991 998. Из них 1 501 083 выздоровели, 34 387 умерли, 456 528 переживают активную стадию заболевания.