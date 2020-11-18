СМИ сообщили о задержании аудитора Счетной палаты Михаила Меня
Сотрудники ФСБ и МВД задержали аудитора Счетной палаты, экс-губернатора Ивановской области и бывшего министра строительства и ЖКХ Михаила Меня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. По информации агентства, Меня везут на допрос в Следственный комитет. О задержании Меня также сообщил РБК со ссылкой на его окружение.
Другой источник агентства уточнил, что Мень был задержан в Красногорском районе Подмосковья сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
Ранее сегодня по просьбе Генпрокурора Игоря Краснова, Совет Федерации разрешил задержать Меня и привлечь его в качестве обвиняемого. Он подозревается следственными органами, в хищении в 2011 г. в составе организованной группы лиц 700 млн руб. из бюджета Ивановской области.
Доказательства причастности вины аудитора Михаила Меня к хищению из бюджета Ивановской области основаны на показаниях, которые против него дали его тогдашний первый заместитель Павел Коньков и другие региональные чиновники, заявил в Совете Федерации Краснов, передает «Интерфакс». Мень был губернатором Ивановской области с декабря 2005 г. по середину октября 2013 г. Его сменил Коньков, сначала в качестве врио главы региона. Коньков был губернатором с 19 сентября 2014 по 10 октября 2017 г., а затем стал депутатом Ивановской областной думы.
Михаил Мень окончил режиссерский факультет Московского государственного университета культуры и искусств и Российскую академию государственной службы при президенте России по специальности «юриспруденция». В 1999 г. стал вице-губернатором Подмосковья, а через три года занял пост заместителя мэра Москвы.
В 2005–2013 гг. был губернатором Ивановской области. Затем почти пять лет руководил Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. С 2018 г. был аудитором Счетной палаты.