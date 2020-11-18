СМИ сообщили о задержании аудитора Счетной палаты Михаила Меня

Доказательства причастности вины аудитора Михаила Меня к хищению из бюджета Ивановской области основаны на показаниях, которые против него дали его тогдашний первый заместитель Павел Коньков и другие региональные чиновники, заявил в Совете Федерации Краснов, передает «Интерфакс». Мень был губернатором Ивановской области с декабря 2005 г. по середину октября 2013 г. Его сменил Коньков, сначала в качестве врио главы региона. Коньков был губернатором с 19 сентября 2014 по 10 октября 2017 г., а затем стал депутатом Ивановской областной думы.