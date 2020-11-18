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СМИ сообщили о задержании аудитора Счетной палаты Михаила Меня

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Сотрудники ФСБ и МВД задержали аудитора Счетной палаты, экс-губернатора Ивановской области и бывшего министра строительства и ЖКХ Михаила Меня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. По информации агентства, Меня везут на допрос в Следственный комитет. О задержании Меня также сообщил РБК со ссылкой на его окружение.

Другой источник агентства уточнил, что Мень был задержан в Красногорском районе Подмосковья сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Ранее сегодня по просьбе Генпрокурора Игоря Краснова, Совет Федерации разрешил задержать Меня и привлечь его в качестве обвиняемого. Он подозревается следственными органами, в хищении в 2011 г. в составе организованной группы лиц 700 млн руб. из бюджета Ивановской области.

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Доказательства причастности вины аудитора Михаила Меня к хищению из бюджета Ивановской области основаны на показаниях, которые против него дали его тогдашний первый заместитель Павел Коньков и другие региональные чиновники, заявил в Совете Федерации Краснов, передает «Интерфакс». Мень был губернатором Ивановской области с декабря 2005 г. по середину октября 2013 г. Его сменил Коньков, сначала в качестве врио главы региона. Коньков был губернатором с 19 сентября 2014 по 10 октября 2017 г., а затем стал депутатом Ивановской областной думы.

Михаил Мень окончил режиссерский факультет Московского государственного университета культуры и искусств и Российскую академию государственной службы при президенте России по специальности «юриспруденция». В 1999 г. стал вице-губернатором Подмосковья, а через три года занял пост заместителя мэра Москвы.

В 2005–2013 гг. был губернатором Ивановской области. Затем почти пять лет руководил Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. С 2018 г. был аудитором Счетной палаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных