В Крыму запретили новогодние гуляния из-за коронавируса
Глава Крыма Сергей Аксенов запретил с 20 декабря 2020 г. по 15 января 2021 г. проведение в Крыму новогодних культурно-массовых мероприятий, следует из его указа, опубликованного на сайте правительства республики.
«В период с 20 декабря 2020 г. по 15 января 2021 г. юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запретить: организацию и проведение новогодних культурно-массовых мероприятий ("Новогодних елок" и пр.)», – говорится в документе. Мероприятия будут запрещены на городских площадях, в домах культуры, театрах, цирках, ТРЦ, спортивных комплексах, школах и детских садах.
В этот период в республике также будут запрещены услуги по проведению любых мероприятий, «объединяющих людей единой целью, поводом», в том числе банкетов, свадеб, концертов и других торжественных мероприятий. Ограничение коснется их проведения, в том числе, в отелях и санаториях.
С 22:00 до 8:00 будет запрещена работа караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, ресторанов, кафе, баров за исключением их работы «навынос» и для доставки. В выходные и праздники будет приостановлена работа развлекательных заведений, в том числе детских, говорится в указе.
Ранее о запрете новогодних массовых мероприятий также объявили власти Москвы и Московской области.