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В Крыму запретили новогодние гуляния из-за коронавируса

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Глава Крыма Сергей Аксенов запретил с 20 декабря 2020 г. по 15 января 2021 г. проведение в Крыму новогодних культурно-массовых мероприятий, следует из его указа, опубликованного на сайте правительства республики.

«В период с 20 декабря 2020 г. по 15 января 2021 г. юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запретить: организацию и проведение новогодних культурно-массовых мероприятий ("Новогодних елок" и пр.)», – говорится в документе. Мероприятия будут запрещены на городских площадях, в домах культуры, театрах, цирках, ТРЦ, спортивных комплексах, школах и детских садах.

В этот период в республике также будут запрещены услуги по проведению любых мероприятий, «объединяющих людей единой целью, поводом», в том числе банкетов, свадеб, концертов и других торжественных мероприятий. Ограничение коснется их проведения, в том числе, в отелях и санаториях.

С 22:00 до 8:00 будет запрещена работа караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, ресторанов, кафе, баров за исключением их работы «навынос» и для доставки. В выходные и праздники будет приостановлена работа развлекательных заведений, в том числе детских, говорится в указе.

Ранее о запрете новогодних массовых мероприятий также объявили власти Москвы и Московской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных