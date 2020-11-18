В Крыму запретили новогодние гуляния из-за коронавируса

В этот период в республике также будут запрещены услуги по проведению любых мероприятий, «объединяющих людей единой целью, поводом», в том числе банкетов, свадеб, концертов и других торжественных мероприятий. Ограничение коснется их проведения, в том числе, в отелях и санаториях.