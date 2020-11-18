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Путин поправил главу Минздрава после слов о системе управления пациентами

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством поправил министра здравоохранения Михаила Мурашко, который говорил о «системе управления пациентами». Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24». 

«Михаил Альбертович, если я не ослышался, вы сказали о системе управления пациентами. Пациентами не надо управлять, пациентов надо лечить», — сказал Путин. Мурашко уточнил, что имел в виду систему управления госпитализацией пациентов. 

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 18 ноября, в России зарегистрировано почти 2 млн случаев заражения коронавирусом. Около 1,5 млн пациентов выздоровели, более 34 000 — скончались от коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных