Путин поправил главу Минздрава после слов о системе управления пациентами
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством поправил министра здравоохранения Михаила Мурашко, который говорил о «системе управления пациентами». Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».
«Михаил Альбертович, если я не ослышался, вы сказали о системе управления пациентами. Пациентами не надо управлять, пациентов надо лечить», — сказал Путин. Мурашко уточнил, что имел в виду систему управления госпитализацией пациентов.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 18 ноября, в России зарегистрировано почти 2 млн случаев заражения коронавирусом. Около 1,5 млн пациентов выздоровели, более 34 000 — скончались от коронавируса.