СК заочно предъявил обвинение убийцам российского летчика в Сирии
Следственный комитет России (СКР) предъявил заочные обвинения четырем террористам, причастным к гибели в Сирии, в зоне деэскалации «Идлиб», в 2018 г. российского летчика Романа Филипова. Информация об этом размещена на сайте ведомства.
«Установленным лицам в зависимости от роли и степени участия каждого заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 3 ст. 30, п.п. «б», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия)» — говорится в сообщении.
СК установил, что к гибели Филипова причастны Ибрахим Рамадан Аль-Ахмад, Мухаммед Гази Аль-Алейвию, Абдель Саттар Абдул Гафур ас-Сыях и Абдел Басыт Ибрахим Аль-Хамуд. Все они являются членами запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Сейчас они объявлены в международный розыск. Следствие собирается ходатайствовать об их заочном аресте.
По данным СКР, 3 февраля 2018 г. террористы в Сирии обстреляли штурмовик Су-25, которым управлял Филипов. Самолет потерпел крушение, сам пилот катапультировался, «вступил в бой с террористами» и, оказавшись в окружении, подорвал себя гранатой. После этого террористы похитили у погибшего пистолет АПС, его защитный шлем и кислородную маску.
Расследование дела продолжается. Филипову посмертно присвоили звание Героя России. Также президент России Владимир Путин вручил Золотую звезду Героя России родителям погибшего и его вдове.