СК заочно предъявил обвинение убийцам российского летчика в Сирии

По данным СКР, 3 февраля 2018 г. террористы в Сирии обстреляли штурмовик Су-25, которым управлял Филипов. Самолет потерпел крушение, сам пилот катапультировался, «вступил в бой с террористами» и, оказавшись в окружении, подорвал себя гранатой. После этого террористы похитили у погибшего пистолет АПС, его защитный шлем и кислородную маску.