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СК заочно предъявил обвинение убийцам российского летчика в Сирии

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Следственный комитет России (СКР) предъявил заочные обвинения четырем террористам, причастным к гибели в Сирии, в зоне деэскалации «Идлиб», в 2018 г. российского летчика Романа Филипова. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

«Установленным лицам в зависимости от роли и степени участия каждого заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 3 ст. 30, п.п. «б», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия)» — говорится в сообщении.

СК установил, что к гибели Филипова причастны Ибрахим Рамадан Аль-Ахмад, Мухаммед Гази Аль-Алейвию, Абдель Саттар Абдул Гафур ас-Сыях и Абдел Басыт Ибрахим Аль-Хамуд. Все они являются членами запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Сейчас они объявлены в международный розыск. Следствие собирается ходатайствовать об их заочном аресте.

По данным СКР, 3 февраля 2018 г. террористы в Сирии обстреляли штурмовик Су-25, которым управлял Филипов. Самолет потерпел крушение, сам пилот катапультировался, «вступил в бой с террористами» и, оказавшись в окружении, подорвал себя гранатой. После этого террористы похитили у погибшего пистолет АПС, его защитный шлем и кислородную маску.

Расследование дела продолжается. Филипову посмертно присвоили звание Героя России. Также президент России Владимир Путин вручил Золотую звезду Героя России родителям погибшего и его вдове.

Ранее по теме: Путин вручил Звезду Героя родственникам погибшего в Сирии летчика

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных