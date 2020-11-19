Эксперт назвал сроки возможного спада заболеваемости коронавирусом

«В данном этапе прогноз показывает, что в конце ноября уже спад будет виден в основной части регионов», — сказал Тавадян. По его словам, тяжелая ситуация с коронавирусом сейчас наблюдается в Санкт-Петербурге, Московской области, Крыму, Коми, Татарстане, Чувашии, Карелии, Чечне, Калининградской, Новгородской и Псковской областях, а также в Пермском крае. По мнению эксперта, эти регионы преодолеют плато по коронавирусу позднее остальных.