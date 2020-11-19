Эксперт назвал сроки возможного спада заболеваемости коронавирусом
Прогноз, основанный на данных статистики по коронавирусу в регионах России, показывает, что заболеваемость вирусом почти во всех регионах начнет снижаться в конце ноября, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.
«В данном этапе прогноз показывает, что в конце ноября уже спад будет виден в основной части регионов», — сказал Тавадян. По его словам, тяжелая ситуация с коронавирусом сейчас наблюдается в Санкт-Петербурге, Московской области, Крыму, Коми, Татарстане, Чувашии, Карелии, Чечне, Калининградской, Новгородской и Псковской областях, а также в Пермском крае. По мнению эксперта, эти регионы преодолеют плато по коронавирусу позднее остальных.
Тавадян добавил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, однако нельзя расслабляться. Эксперт отметил, что одна из основных переменных, которая влияет на динамику заболеваемости, это поведение людей, соблюдение ими советов врачей.
По данным Тавадяна, наиболее благоприятная ситуация с распространением вируса сложилась в Еврейской АО и Севастополе. Стабильная ситуация в Калмыкии, Брянской, Кемеровской, Рязанской, Магаданской, Пензенской областях, Республике Алтай, Амурской области, Камчатском крае, Орловской области и Ямало-Ненецком АО. В остальных регионах ситуация оценивается как удовлетворительная.