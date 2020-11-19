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Эксперт назвал сроки возможного спада заболеваемости коронавирусом

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Прогноз, основанный на данных статистики по коронавирусу в регионах России, показывает, что заболеваемость вирусом почти во всех регионах начнет снижаться в конце ноября, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.

«В данном этапе прогноз показывает, что в конце ноября уже спад будет виден в основной части регионов», — сказал Тавадян. По его словам, тяжелая ситуация с коронавирусом сейчас наблюдается в Санкт-Петербурге, Московской области, Крыму, Коми, Татарстане, Чувашии, Карелии, Чечне, Калининградской, Новгородской и Псковской областях, а также в Пермском крае. По мнению эксперта, эти регионы преодолеют плато по коронавирусу позднее остальных. 

Тавадян добавил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, однако нельзя расслабляться. Эксперт отметил, что одна из основных переменных, которая влияет на динамику заболеваемости, это поведение людей, соблюдение ими советов врачей. 

По данным Тавадяна, наиболее благоприятная ситуация с распространением вируса сложилась в Еврейской АО и Севастополе. Стабильная ситуация в Калмыкии, Брянской, Кемеровской, Рязанской, Магаданской, Пензенской областях, Республике Алтай, Амурской области, Камчатском крае, Орловской области и Ямало-Ненецком АО. В остальных регионах ситуация оценивается как удовлетворительная.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных