ВИЧ-пациенты пожаловались на проблемы с тестированием из-за коронавируса
Пациенты с ВИЧ-инфекцией в ряде регионов несколько месяцев не могут сдать анализы крови на вирусную нагрузку и иммунный статус, которые нужны для определения состояния пациента и эффективности препаратов, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя общественного движения «Пациентский контроль» Юлию Верещагину.
Верещагина пояснила, что пациентам с недавно выявленным ВИЧ нужно сдавать анализ крови раз в месяц, когда состояние стабилизируется — раз в три месяца, затем — раз в полгода. Представитель движения рассказала, что весной было не так много обращений от пациентов с ВИЧ, сейчас поступают жалобы от людей, которые с весны не могут сдать анализы.
На портале «Перебои.ру» пациенты из различных регионов жалуются, что не могут сдать анализы, потому что лаборатории СПИД-центров загружены тестами на коронавирус, отмечает «Коммерсантъ». В Минздраве и СПИД-центре Омской области, СПИД-центрах в Дагестане и Башкирии изданию сообщили, что проблем с тестированием на ВИЧ нет, тест-систем хватает.
Также «Пациентский контроль» получил жалобы на нехватку дорогостоящих препаратов для лечения ВИЧ. Такие препараты нужны пациентам, которым не подошли стандартные схемы лечения. Осенью такие жалобы поступали из Ленинградской, Кемеровской, Архангельской, Новосибирской, Свердловской, Иркутской областей, Москвы и Алтайского края. В Минздраве на запрос издания не ответили.