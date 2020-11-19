ВИЧ-пациенты пожаловались на проблемы с тестированием из-за коронавируса

Верещагина пояснила, что пациентам с недавно выявленным ВИЧ нужно сдавать анализ крови раз в месяц, когда состояние стабилизируется — раз в три месяца, затем — раз в полгода. Представитель движения рассказала, что весной было не так много обращений от пациентов с ВИЧ, сейчас поступают жалобы от людей, которые с весны не могут сдать анализы.