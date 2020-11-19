Производители вакцины «Спутник V» подали заявку на сертификацию в ВОЗ
Производители российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявила представитель организации в Москве Мелита Вуйнович в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Она пояснила, что сначала препарат должен войти в список вакцин ВОЗ, которые применяются в чрезвычайных ситуациях, и назвала это «условной сертификацией». «Условную сертификацию все вакцины должны пройти, прежде всего, в своей стране, и в России это произошло. И сейчас мы знаем, что "Спутник" вакцина подана на сертификацию в Женеву, в штаб-квартиру ВОЗ», — сказала Вуйнович.
Она отметила, что с началом массовой вакцинации сама будет прививаться той вакциной, что «будет в наличии в стране, в которой нахожусь».
Ранее ВОЗ допустила внесение «Спутник V» в список вакцин, рекомендуемых в чрезвычайных ситуациях. Условием для этого должно быть полное соответствие препарата критериям организации. Срок появления российской вакцины в этом списке в организации не уточнили, отметив, что он зависит от качества препарата.
Россия первой в мире, 11 августа, зарегистрировала собственную вакцину от коронавируса «Спутник V». Производство препарата началось 15 августа. В данный момент проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. В российском Минздраве заявили об эффективности препарата в более 90% случаев.