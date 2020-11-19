Производители вакцины «Спутник V» подали заявку на сертификацию в ВОЗ

Она пояснила, что сначала препарат должен войти в список вакцин ВОЗ, которые применяются в чрезвычайных ситуациях, и назвала это «условной сертификацией». «Условную сертификацию все вакцины должны пройти, прежде всего, в своей стране, и в России это произошло. И сейчас мы знаем, что "Спутник" вакцина подана на сертификацию в Женеву, в штаб-квартиру ВОЗ», — сказала Вуйнович.