Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Производители вакцины «Спутник V» подали заявку на сертификацию в ВОЗ

Ведомости

Производители российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявила представитель организации в Москве Мелита Вуйнович в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Она пояснила, что сначала препарат должен войти в список вакцин ВОЗ, которые применяются в чрезвычайных ситуациях, и назвала это «условной сертификацией». «Условную сертификацию все вакцины должны пройти, прежде всего, в своей стране, и в России это произошло. И сейчас мы знаем, что "Спутник" вакцина подана на сертификацию в Женеву, в штаб-квартиру ВОЗ», — сказала Вуйнович.

Она отметила, что с началом массовой вакцинации сама будет прививаться той вакциной, что «будет в наличии в стране, в которой нахожусь».

Ранее ВОЗ допустила внесение «Спутник V» в список вакцин, рекомендуемых в чрезвычайных ситуациях. Условием для этого должно быть полное соответствие препарата критериям организации. Срок появления российской вакцины в этом списке в организации не уточнили, отметив, что он зависит от качества препарата.

Россия первой в мире, 11 августа, зарегистрировала собственную вакцину от коронавируса «Спутник V». Производство препарата началось 15 августа. В данный момент проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. В российском Минздраве заявили об эффективности препарата в более 90% случаев.

Ранее по теме: Аргентина может начать вакцинацию препаратом «Спутник V» в начале 2021 года

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных