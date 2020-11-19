Москалькова назвала целесообразной господдержку семей с детьми до 18 лет

Предложение о выплатах семьях с детьми до 16 лет поступило от президента России Владимира Путина весной в связи с пандемией коронавируса. С 1 июня родители детей 3–16 лет смогли получить единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. С 1 июля выплату в таком же размере получили родители детей до 16 лет. Правительство ввело также выплаты семьям с детьми до трех лет. Пособие выплачивалось с апреля по июнь и составляло 5 тыс. руб. в месяц.