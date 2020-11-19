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Москалькова назвала целесообразной господдержку семей с детьми до 18 лет

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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала целесообразным предложение рассмотреть распространение мер государственной поддержки на семьи с детьми в возрасте до 18 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на тематический доклад омбудсмена. Сейчас эти меры распространяются на семьи с детьми до 16 лет.

«Представляется целесообразным с учетом общественного запроса рассмотреть вопрос о распространении мер поддержки, предусмотренных семьям с детьми в возрасте до 16 лет, на семьи с несовершеннолетними в возрасте от 16 до 18 лет», — приводит агентство выдержку из доклада.

Предложение о выплатах семьях с детьми до 16 лет поступило от президента России Владимира Путина весной в связи с пандемией коронавируса. С 1 июня родители детей 3–16 лет смогли получить единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. С 1 июля выплату в таком же размере получили родители детей до 16 лет. Правительство ввело также выплаты семьям с детьми до трех лет. Пособие выплачивалось с апреля по июнь и составляло 5 тыс. руб. в месяц.

В сентябре Федерация независимых профсоюзов предложила сделать постоянными доплаты к пособию по безработице для родителей несовершеннолетних детей.

Ранее по теме: Доплату на детей к пособию по безработице предложили сделать постоянной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных