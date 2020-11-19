Москалькова назвала целесообразной господдержку семей с детьми до 18 лет
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала целесообразным предложение рассмотреть распространение мер государственной поддержки на семьи с детьми в возрасте до 18 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на тематический доклад омбудсмена. Сейчас эти меры распространяются на семьи с детьми до 16 лет.
«Представляется целесообразным с учетом общественного запроса рассмотреть вопрос о распространении мер поддержки, предусмотренных семьям с детьми в возрасте до 16 лет, на семьи с несовершеннолетними в возрасте от 16 до 18 лет», — приводит агентство выдержку из доклада.
Предложение о выплатах семьях с детьми до 16 лет поступило от президента России Владимира Путина весной в связи с пандемией коронавируса. С 1 июня родители детей 3–16 лет смогли получить единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. С 1 июля выплату в таком же размере получили родители детей до 16 лет. Правительство ввело также выплаты семьям с детьми до трех лет. Пособие выплачивалось с апреля по июнь и составляло 5 тыс. руб. в месяц.
В сентябре Федерация независимых профсоюзов предложила сделать постоянными доплаты к пособию по безработице для родителей несовершеннолетних детей.