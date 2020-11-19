Названы близкие к плато по коронавирусу регионы России
23 региона России близки к выходу на плато по заболеваемости COVID-19, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна. По его словам, темп роста заболеваемости COVID-19 в России заметно снизился по сравнению с показателями две недели назад.
«Уже заметно замедление в большей части регионов, однако пока еще рано судить о больших городах. Выход на плато уже заметен в ряде регионов», — сказал Тавадян.
Как отмечает агентство, эксперт дает прогноз исходя из карты регионов России по распространению коронавируса. По словам Тавадяна, к регионам, выходящим на плато по распространению коронавируса, относятся Еврейская автономная область, Севастополь, Калмыкия, Брянская, Кемеровская, Рязанская, Магаданская, Пензенская, Алтайская, Орловская, Архангельская, Оренбургская, Ростовская, Смоленская, Липецкая, Воронежская, Новосибирская области, республика Алтай, Камчатский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Карачаево-Черкессию, Ханты-Мансийский автономный округ.
По данным оперштаба на 19 ноября, в России за сутки выявили 23 610 новых случаев коронавируса, что является суточным рекордом с начала пандемии. Общее число случаев заражения в стране превысило 2 млн. Лидером среди регионов России по общему числу заболевших является Москва (533 068), на втором месте — Московская область (100 050), на третьем — Санкт-Петербург (90 400).