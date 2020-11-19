Названы близкие к плато по коронавирусу регионы России

23 региона России близки к выходу на плато по заболеваемости COVID-19, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна. По его словам, темп роста заболеваемости COVID-19 в России заметно снизился по сравнению с показателями две недели назад.