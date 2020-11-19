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Названы близкие к плато по коронавирусу регионы России

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23 региона России близки к выходу на плато по заболеваемости COVID-19, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна. По его словам, темп роста заболеваемости COVID-19 в России заметно снизился по сравнению с показателями две недели назад.

«Уже заметно замедление в большей части регионов, однако пока еще рано судить о больших городах. Выход на плато уже заметен в ряде регионов», — сказал Тавадян.

Как отмечает агентство, эксперт дает прогноз исходя из карты регионов России по распространению коронавируса. По словам Тавадяна, к регионам, выходящим на плато по распространению коронавируса, относятся Еврейская автономная область, Севастополь, Калмыкия, Брянская, Кемеровская, Рязанская, Магаданская, Пензенская, Алтайская, Орловская, Архангельская, Оренбургская, Ростовская, Смоленская, Липецкая, Воронежская, Новосибирская области, республика Алтай, Камчатский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Карачаево-Черкессию, Ханты-Мансийский автономный округ.

По данным оперштаба на 19 ноября, в России за сутки выявили 23 610 новых случаев коронавируса, что является суточным рекордом с начала пандемии. Общее число случаев заражения в стране превысило 2 млн. Лидером среди регионов России по общему числу заболевших является Москва (533 068), на втором месте — Московская область (100 050), на третьем — Санкт-Петербург (90 400). 

Ранее по теме: Количестко случаев коронавируса в России превысило 2 млн

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных