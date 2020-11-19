Социологи выяснили потребность россиян в психологической помощи во время пандемии
Практически каждый седьмой россиянин (14%) в этом году испытывает потребность в психологической поддержке от других людей чаще, чем в прошлом, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«В качестве основных причин называли пандемию, карантин и связанные с ними ограничения (32%), финансовые трудности, безработицу и падение уровня жизни (20%), экономическую ситуацию в стране в целом (11%), осложнения со здоровьем/смерть близких (10%), а также самоизоляцию/ограничение передвижения (10%)» — выяснили социологи.
Реже нуждаться в такого рода помощи стали 5% опрошенных. При этом больше половины — 56% — заявили, что никогда не испытывают подобной потребности и справляются со своими проблемами самостоятельно.
Наибольшая часть людей (62%), оказавшись в тяжелой жизненной ситуации, обращаются за поддержкой к членам своей семьи. Каждый четвертый идет к друзьям, а почти каждый пятый — к любимому человеку.
Только 2% респондентов признались, что в сложных обстоятельствах консультируются с психологом, психотерапевтом или психоаналитиком. Доля таких людей незначительно выросла с момента предыдущих опросов в 2009 и 2018 гг. — тогда она составляла по 1% соответственно.
Чаще всего к специалистам обращаются люди в возрасте от 18 до 24 лет — 8%, выяснили эксперты. Лица старше 45 лет вообще не ходят к психологам. При этом 27% опрошенных заявили, что уровень доверия к психологам сейчас выше, чем раньше. Столько же считают, что ничего не изменилось. Обратное мнение выразили 9% участников опроса.