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Социологи выяснили потребность россиян в психологической помощи во время пандемии

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Практически каждый седьмой россиянин (14%) в этом году испытывает потребность в психологической поддержке от других людей чаще, чем в прошлом, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В качестве основных причин называли пандемию, карантин и связанные с ними ограничения (32%), финансовые трудности, безработицу и падение уровня жизни (20%), экономическую ситуацию в стране в целом (11%), осложнения со здоровьем/смерть близких (10%), а также самоизоляцию/ограничение передвижения (10%)» — выяснили социологи.

Реже нуждаться в такого рода помощи стали 5% опрошенных. При этом больше половины — 56% — заявили, что никогда не испытывают подобной потребности и справляются со своими проблемами самостоятельно.

Наибольшая часть людей (62%), оказавшись в тяжелой жизненной ситуации, обращаются за поддержкой к членам своей семьи. Каждый четвертый идет к друзьям, а почти каждый пятый — к любимому человеку.

Только 2% респондентов признались, что в сложных обстоятельствах консультируются с психологом, психотерапевтом или психоаналитиком. Доля таких людей незначительно выросла с момента предыдущих опросов в 2009 и 2018 гг. — тогда она составляла по 1% соответственно.

Чаще всего к специалистам обращаются люди в возрасте от 18 до 24 лет — 8%, выяснили эксперты. Лица старше 45 лет вообще не ходят к психологам. При этом 27% опрошенных заявили, что уровень доверия к психологам сейчас выше, чем раньше. Столько же считают, что ничего не изменилось. Обратное мнение выразили 9% участников опроса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных