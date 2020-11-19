Социологи выяснили потребность россиян в психологической помощи во время пандемии

Чаще всего к специалистам обращаются люди в возрасте от 18 до 24 лет — 8%, выяснили эксперты. Лица старше 45 лет вообще не ходят к психологам. При этом 27% опрошенных заявили, что уровень доверия к психологам сейчас выше, чем раньше. Столько же считают, что ничего не изменилось. Обратное мнение выразили 9% участников опроса.