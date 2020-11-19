Захарова прокомментировала ситуацию с Навальным цитатой Гейне на немецком
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, процитировала на немецком языке легенду «Лорелея» писателя Генриха Гейне, сообщает «РИА Новости».
«Сколько раз мы говорили с нашими немецкими коллегами-дипломатами, сколько раз публично российское руководство, представители различных министерств и ведомств обращались к Берлину — все было бесполезно. Видимо, в Берлине нас не слышат по-русски, я хотела бы в этой связи процитировать для наших коллег в министерстве иностранных дел и минюсте Германии отрывок из стихотворения Генриха Гейне "Лорелея" на немецком», — сказала Захарова на брифинге в Москве.
По ее словам, история про Навального может превратиться в сказку, как легенда о Лорелее.
«В переводе нашего великого поэта (Александра Блока – ред.) эти строки звучат так: "Не знаю, что значит такое, Что скорбью я смущён; Давно не даёт покоя Мне сказка старых времён". Уважаемые немецкие коллеги, ваша история про Навального грозит превратиться в очередную старую сказку, как собственно легенда о Лорелее», — добавила представитель МИД.
Навальному стало плохо в самолете Томск-Москва 20 августа. С 20 по 22 августа он был госпитализирован в Омске, местные врачи не нашли признаков яда в его анализах. Затем Навальный был перевезен на лечение в Германию, где до 7 сентября находился в коме. Берлин заявил, что тот был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». В Москве требуют предоставить доказательства отравления. Российские врачи версию с отравлением исключали, в Кремле опровергли обвинения о причастности Москвы к отравлению.