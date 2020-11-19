Захарова прокомментировала ситуацию с Навальным цитатой Гейне на немецком

«Сколько раз мы говорили с нашими немецкими коллегами-дипломатами, сколько раз публично российское руководство, представители различных министерств и ведомств обращались к Берлину — все было бесполезно. Видимо, в Берлине нас не слышат по-русски, я хотела бы в этой связи процитировать для наших коллег в министерстве иностранных дел и минюсте Германии отрывок из стихотворения Генриха Гейне "Лорелея" на немецком», — сказала Захарова на брифинге в Москве.