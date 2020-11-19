Суд продлил арест экс-главе Марий Эл Маркелову до марта
Нижегородский районный суд продлил арест бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову, обвиняемому в получении взятки в 235 млн руб., а также еще одному фигуранту дела, главе марийской телекомпании «Регион 12» Наталье Кожановой, до 2 марта 2021 г. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Мера пресечения всем троим продлена. Маркелову и Кожановой — по 2 марта 2021 года», — сообщили агентству в суде. Там добавили, что арест третьему фигуранту дела, экс-главе Минсельхоза Марий Эл Ираиде Долгушевой, продлили до 14 марта.
В сентябре Ленинский суд Ульяновска изъял имущество на сумму более 374 млрд руб., приобретенное коррупционным путем Маркеловым и другими фигурантами дела о взяточничестве.
Маркелов был отстранен от должности главы Марий Эл в апреле 2017 г. указом президента Владимира Путина. Позже его задержали и этапировали в Москву. Маркелов находится в СИЗО уже три года.
Следствие считает, что Маркелов через доверенное лицо получил от учредителя ОАО «Акашеская» более 235 млн руб. в обмен на обещание господдержки. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса («получение взятки»). В 2018 г. ему также были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и незаконном обороте оружия.