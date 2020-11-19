Суд продлил арест экс-главе Марий Эл Маркелову до марта

Следствие считает, что Маркелов через доверенное лицо получил от учредителя ОАО «Акашеская» более 235 млн руб. в обмен на обещание господдержки. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса («получение взятки»). В 2018 г. ему также были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и незаконном обороте оружия.