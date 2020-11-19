В Краснодарском крае запретили новогодние гуляния из-за коронавируса
Праздничные новогодние гуляния в Краснодарском крае будут отменены с 25 декабря по 13 января в связи с распространением коронавируса, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
«Приняли решение отменить все ночные праздничные гуляния и традиционные мероприятия на уличных площадях в муниципалитетах с 25 декабря по 13 января», — написал Кондратьев. В регионе также отменят новогодние детские представления, они пройдут в онлайн-режиме.
На Кубани сохраняется запрет на проведение новогодних банкетов и корпоративов с развлекательными программами. Кафе и рестораны в новогоднюю ночь будут по-прежнему работать до полуночи. Продовольственные и фермерские рынки продолжат работу в штатном режиме.
При этом власти разрешили работу рождественских ярмарок при условии соблюдения всех санитарных норм и социальной дистанции.
Ранее о запрете новогодних массовых мероприятий также объявили власти Москвы, Московской области и Крыма.