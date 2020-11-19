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В Краснодарском крае запретили новогодние гуляния из-за коронавируса

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Праздничные новогодние гуляния в Краснодарском крае будут отменены с 25 декабря по 13 января в связи с распространением коронавируса, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Приняли решение отменить все ночные праздничные гуляния и традиционные мероприятия на уличных площадях в муниципалитетах с 25 декабря по 13 января», — написал Кондратьев. В регионе также отменят новогодние детские представления, они пройдут в онлайн-режиме.

На Кубани сохраняется запрет на проведение новогодних банкетов и корпоративов с развлекательными программами. Кафе и рестораны в новогоднюю ночь будут по-прежнему работать до полуночи. Продовольственные и фермерские рынки продолжат работу в штатном режиме.

При этом власти разрешили работу рождественских ярмарок при условии соблюдения всех санитарных норм и социальной дистанции. 

Ранее о запрете новогодних массовых мероприятий также объявили власти Москвы, Московской области и Крыма.

Ранее по теме: В Крыму запретили новогодние гуляния из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных