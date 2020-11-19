В Краснодарском крае запретили новогодние гуляния из-за коронавируса

«Приняли решение отменить все ночные праздничные гуляния и традиционные мероприятия на уличных площадях в муниципалитетах с 25 декабря по 13 января», — написал Кондратьев. В регионе также отменят новогодние детские представления, они пройдут в онлайн-режиме.