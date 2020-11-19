ВШЭ не планирует снижать стоимость обучения из-за удаленки

Перед этим группа студентов МГУ им. Ломоносова, учащихся на платной основе, заявила о намерении потребовать снизить стоимость обучения на время дистанционного режима из-за пандемии. Отмечалось, что иск будет подан в связи с тем, что по договору обучение должно осуществляться в очной форме, а из-за перехода на «удаленку» качество учебного процесса «снизилось в разы».