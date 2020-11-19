ВШЭ не планирует снижать стоимость обучения из-за удаленки
В Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ) не планируют снижать стоимость обучения после перевода студентов на удаленку в связи с тем, что он является образовательной технологией, а не новой формой обучения, заявили в пресс-службе вуза «РИА Новости».
«И в этом смысле дистанционное обучение никакой новой формой обучения не является и стоимость обучения не нуждается в корректировке», — сказали в пресс-службе вуза, отметив, что образовательные услуги предоставляются в полном объеме. Там также добавили, что вуз перешел на дистанционный формат успешнее, чем ожидалось.
Ранее уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что вопрос перерасчета оплаты стоимости за очную форму обучения в университетах с переходом на дистанционный формат обучения в связи с пандемией стоит рассмотреть.
Перед этим группа студентов МГУ им. Ломоносова, учащихся на платной основе, заявила о намерении потребовать снизить стоимость обучения на время дистанционного режима из-за пандемии. Отмечалось, что иск будет подан в связи с тем, что по договору обучение должно осуществляться в очной форме, а из-за перехода на «удаленку» качество учебного процесса «снизилось в разы».