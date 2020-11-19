Роскачество проверило безопасность водки

«Все напитки оказались безопасными с точки зрения соответствия требованиям федерального закона», — говорится в сообщении. Эксперты также не обнаружили в рознице «паленую» водку. Высокое содержание сульфатов выявлено в продукции под брендами «Тайга» и «Финский лед», вкус этой водки в Роскачестве охарактеризовали как жгучий и резкий.