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Роскачество проверило безопасность водки

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Роскачество провело повторное исследование российской водки и признало безопасной всю проверенную продукцию, сообщила пресс-служба организации.

«Все напитки оказались безопасными с точки зрения соответствия требованиям федерального закона», — говорится в сообщении. Эксперты также не обнаружили в рознице «паленую» водку. Высокое содержание сульфатов выявлено в продукции под брендами «Тайга» и «Финский лед», вкус этой водки в Роскачестве охарактеризовали как жгучий и резкий.

Эксперты исследовали 23 товара 14 российских производителей по 22 параметрам качества и безопасности. Закупочная стоимость водки варьировалась от 46 до 200 руб. за 100 мл.

В июне прошлого года эксперты Роскачества признали водку одним из наиболее безопасных продуктов.

Ранее Минфин утвердил повышение минимальной цены на водку — она увеличится до 243 руб. за бутылку объемом 0,5 л (сейчас она составляет 230 руб.).

Ранее по теме: Минфин утвердил повышение минимальной цены на водку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных