Роскачество проверило безопасность водки
Роскачество провело повторное исследование российской водки и признало безопасной всю проверенную продукцию, сообщила пресс-служба организации.
«Все напитки оказались безопасными с точки зрения соответствия требованиям федерального закона», — говорится в сообщении. Эксперты также не обнаружили в рознице «паленую» водку. Высокое содержание сульфатов выявлено в продукции под брендами «Тайга» и «Финский лед», вкус этой водки в Роскачестве охарактеризовали как жгучий и резкий.
Эксперты исследовали 23 товара 14 российских производителей по 22 параметрам качества и безопасности. Закупочная стоимость водки варьировалась от 46 до 200 руб. за 100 мл.
В июне прошлого года эксперты Роскачества признали водку одним из наиболее безопасных продуктов.
Ранее Минфин утвердил повышение минимальной цены на водку — она увеличится до 243 руб. за бутылку объемом 0,5 л (сейчас она составляет 230 руб.).