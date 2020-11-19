Минздрав призвал регионы к точечным ограничениям из-за коронавируса
Главы регионов с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией должны вводить точечные ограничения на уровне муниципалитетов с наиболее острой ситуацией, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
«Главы регионов с высокой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией и высочайшей нагрузкой на систему здравоохранения должны предпринимать адекватные действия для улучшения ситуации. В том числе принимать ограничительные меры на уровне региона или "точечно", на уровне отдельных муниципалитетов, где ситуация наиболее острая», — сказал Мурашко на селекторном совещании с руководителями органов управления здравоохранением регионов.
Он отметил, что не все руководители субъектов воспользовались этим правом. Министр также призвал глав регионов готовиться к новогодним праздникам – обеспечить бесперебойную работу медицинских организаций и лабораторий. Период новогодних праздников, по его словам, это дополнительные испытания и нагрузка на систему здравоохранения.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что причиной напряженной эпидемиологической обстановки в большинстве регионов России является несвоевременное введение региональными властями ограничений. 29 октября президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов по введению тотальных ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса.
По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 23 610 новых случаев коронавируса – рекорд с начала пандемии. Общее число случаев заражения в стране составляет 2 015 608. За сутки также зафиксировано рекордное число умерших — 463 пациента. Общее число летальных исходов выросло до 34 850, выздоровели 1 526 656 человек. 454 102 человека продолжают лечение.