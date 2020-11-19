Минздрав призвал регионы к точечным ограничениям из-за коронавируса

«Главы регионов с высокой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией и высочайшей нагрузкой на систему здравоохранения должны предпринимать адекватные действия для улучшения ситуации. В том числе принимать ограничительные меры на уровне региона или "точечно", на уровне отдельных муниципалитетов, где ситуация наиболее острая», — сказал Мурашко на селекторном совещании с руководителями органов управления здравоохранением регионов.