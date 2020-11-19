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Минздрав призвал регионы к точечным ограничениям из-за коронавируса

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Главы регионов с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией должны вводить точечные ограничения на уровне муниципалитетов с наиболее острой ситуацией, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«Главы регионов с высокой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией и высочайшей нагрузкой на систему здравоохранения должны предпринимать адекватные действия для улучшения ситуации. В том числе принимать ограничительные меры на уровне региона или "точечно", на уровне отдельных муниципалитетов, где ситуация наиболее острая», — сказал Мурашко на селекторном совещании с руководителями органов управления здравоохранением регионов.

Он отметил, что не все руководители субъектов воспользовались этим правом. Министр также призвал глав регионов готовиться к новогодним праздникам – обеспечить бесперебойную работу медицинских организаций и лабораторий. Период новогодних праздников, по его словам, это дополнительные испытания и нагрузка на систему здравоохранения.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что причиной напряженной эпидемиологической обстановки в большинстве регионов России является несвоевременное введение региональными властями ограничений. 29 октября президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов по введению тотальных ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса. 

По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 23 610 новых случаев коронавируса – рекорд с начала пандемии. Общее число случаев заражения в стране составляет 2 015 608. За сутки также зафиксировано рекордное число умерших — 463 пациента. Общее число летальных исходов выросло до 34 850, выздоровели 1 526 656 человек. 454 102 человека продолжают лечение.

Ранее по теме: Мишустин назвал причину роста случаев коронавируса в регионах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных