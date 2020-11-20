РБК узнал о решении правительства упразднить Россвязь и Роспечать
По данным одного из собеседников издания, полномочия ведомств будут переданы Минцифры. В пресс-службе правительства от комментариев отказались.
17 ноября депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что правительство обсуждает возможную ликвидацию Россвязи и Роспечати.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о начале оптимизации системы государственного управления. Оптимизация пройдет с 1 января по 1 апреля 2021 года. В рамках оптимизации планируется сократить в министерствах и их территориальных подразделениях 5 и 10% должностей соответственно.