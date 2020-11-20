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РБК узнал о решении правительства упразднить Россвязь и Роспечать

Ведомости

Правительство приняло решение ликвидировать Федеральное агентство связи (Россвязь) и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве и источник, близкий к одному из профильных ведомств. 

По данным одного из собеседников издания, полномочия ведомств будут переданы Минцифры. В пресс-службе правительства от комментариев отказались. 

17 ноября депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что правительство обсуждает возможную ликвидацию Россвязи и Роспечати. 

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о начале оптимизации системы государственного управления. Оптимизация пройдет с 1 января по 1 апреля 2021 года. В рамках оптимизации планируется сократить в министерствах и их территориальных подразделениях 5 и 10% должностей соответственно. 

Ранее по теме: Хинштейн рассказал о возможной ликвидации Роспечати и Россвязи

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных