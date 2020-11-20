РБК узнал о решении правительства упразднить Россвязь и Роспечать

Правительство приняло решение ликвидировать Федеральное агентство связи (Россвязь) и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве и источник, близкий к одному из профильных ведомств.