Минздрав предложил обязать врачей сообщать МВД о неопознанных пациентах

Авторы отмечают, что сейчас установить нахождение без вести пропавших людей в медицинских организациях, кроме лиц, здоровью которых в результате противоправных действий причинен вред, можно только путем запроса сведений из медицинской организации, «что влечет за собой многократное увеличение сроков розыска указанных лиц, привлечение значительных сил и средств для установления обстоятельств безвестного исчезновения лица».