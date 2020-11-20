Минздрав предложил обязать врачей сообщать МВД о неопознанных пациентах
Минздрав предложил обязать медицинские организации передавать в МВД сведения о поступлении пациентов, которые не могут сообщить данные о своей личности, следует из проекта приказа министерства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Медицинские организации передают сведения в территориальные органы МВД по месту нахождения медицинской организации: о поступлении пациента, который по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может сообщить данные о своей личности», — говорится в документе.
Согласно проекту, медицинские организации также должны информировать МВД о смерти пациентов с неустановленной личностью и о поступлении пациентов с признаками причинения вреда их здоровью в результате противоправных действий. При этом последнее требование уже закреплено в российском законодательстве, отмечается в пояснительной записке.
Авторы отмечают, что сейчас установить нахождение без вести пропавших людей в медицинских организациях, кроме лиц, здоровью которых в результате противоправных действий причинен вред, можно только путем запроса сведений из медицинской организации, «что влечет за собой многократное увеличение сроков розыска указанных лиц, привлечение значительных сил и средств для установления обстоятельств безвестного исчезновения лица».
По словам авторов инициативы, сейчас «остро стоит» вопрос организации розыска пропавших, который осуществляют правоохранительные органы совместно с волонтерскими организациями. Одно из направлений розыска – проверка местонахождения людей в медицинских организациях.