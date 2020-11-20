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Минздрав предложил обязать врачей сообщать МВД о неопознанных пациентах

Ведомости

Минздрав предложил обязать медицинские организации передавать в МВД сведения о поступлении пациентов, которые не могут сообщить данные о своей личности, следует из проекта приказа министерства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Медицинские организации передают сведения в территориальные органы МВД по месту нахождения медицинской организации: о поступлении пациента, который по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может сообщить данные о своей личности», — говорится в документе.

Согласно проекту, медицинские организации также должны информировать МВД о смерти пациентов с неустановленной личностью и о поступлении пациентов с признаками причинения вреда их здоровью в результате противоправных действий. При этом последнее требование уже закреплено в российском законодательстве, отмечается в пояснительной записке.

Авторы отмечают, что сейчас установить нахождение без вести пропавших людей в медицинских организациях, кроме лиц, здоровью которых в результате противоправных действий причинен вред, можно только путем запроса сведений из медицинской организации, «что влечет за собой многократное увеличение сроков розыска указанных лиц, привлечение значительных сил и средств для установления обстоятельств безвестного исчезновения лица».

По словам авторов инициативы, сейчас «остро стоит» вопрос организации розыска пропавших, который осуществляют правоохранительные органы совместно с волонтерскими организациями. Одно из направлений розыска – проверка местонахождения людей в медицинских организациях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных