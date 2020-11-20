Песков поддержал идею главы СК наказывать за осквернение памяти ВОВ

Песков добавил, что иностранные граждане могут быть привлечены к ответственности за осквернение памяти о Великой отечественной войне, «если речь идёт, скажем так, о цифровом или ином присутствии на территории РФ». «Если речь идет о каких-то проявлениях только в других странах, вы знаете, что мы сами критикуем, например, США за различные трансграничные попытки распространения своего законодательства. И сами этим не занимаемся», — пояснил пресс-секретарь Путина.