Песков поддержал идею главы СК наказывать за осквернение памяти ВОВ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал заявление главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о планах наказывать тех, кто оскверняет память о Великой отечественной войне.
Ранее Бастрыкин заявил, что СК «найдет каждого», кто каким-либо образом оскверняет память о войне, и «каждый получит по закону» (цитата по «РИА Новости»).
«Можно только поддержать Бастрыкина вот в этих заявлениях. Действительно, нужно достаточно жёстко наказывать по закону всех тех, кто это делает. По нашему закону», — сказал Песков журналистам.
По словам Пескова, Владимир Путин в своем заявлении для международного форума «Уроки Нюрнберга», а также спикер Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин выразили мысль, что «нужно всемерно противодействовать любым попыткам искажения этой памяти, любым попыткам надругаться над этой памятью и всемерно способствовать сохранению этой памяти».
Песков добавил, что иностранные граждане могут быть привлечены к ответственности за осквернение памяти о Великой отечественной войне, «если речь идёт, скажем так, о цифровом или ином присутствии на территории РФ». «Если речь идет о каких-то проявлениях только в других странах, вы знаете, что мы сами критикуем, например, США за различные трансграничные попытки распространения своего законодательства. И сами этим не занимаемся», — пояснил пресс-секретарь Путина.