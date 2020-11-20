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Песков поддержал идею главы СК наказывать за осквернение памяти ВОВ

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал заявление главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о планах наказывать тех, кто оскверняет память о Великой отечественной войне. 

Ранее Бастрыкин заявил, что СК «найдет каждого», кто каким-либо образом оскверняет память о войне, и «каждый получит по закону» (цитата по «РИА Новости»).

«Можно только поддержать Бастрыкина вот в этих заявлениях. Действительно, нужно достаточно жёстко наказывать по закону всех тех, кто это делает. По нашему закону», — сказал Песков журналистам. 

По словам Пескова, Владимир Путин в своем заявлении для международного форума «Уроки Нюрнберга», а также спикер Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин выразили мысль, что «нужно всемерно противодействовать любым попыткам искажения этой памяти, любым попыткам надругаться над этой памятью и всемерно способствовать сохранению этой памяти». 

Песков добавил, что иностранные граждане могут быть привлечены к ответственности за осквернение памяти о Великой отечественной войне, «если речь идёт, скажем так, о цифровом или ином присутствии на территории РФ». «Если речь идет о каких-то проявлениях только в других странах, вы знаете, что мы сами критикуем, например, США за различные трансграничные попытки распространения своего законодательства. И сами этим не занимаемся», — пояснил пресс-секретарь Путина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных