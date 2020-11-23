СМИ сообщили о задержании экс-прокурора Новосибирска

В октябре 2018 г. прошла комплексная проверка прокуратуры области, по результатам которой был уволен заместитель генпрокурора Иван Семчишин, глава прокуратуры области Владимир Галилеев, его заместители, прокурор Новосибирска Ференец. 40 сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности. Ференец стал прокурором в 2016 г., в этом году он ушел в отставку.