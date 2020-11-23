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СМИ сообщили о задержании экс-прокурора Новосибирска

Ведомости

Бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили «РИА Новости», ТАСС и «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на источники.

По данным собеседника ТАСС, задержание экс-прокурора связано с делом бизнесмена Олега Ярового — бывшего председателя совета директоров компании по производству вино-водочной продукции, пива и безалкогольных напитков «Винап». Яровой был арестован летом, против него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По словам защитника бизнесмена, основанием для возбуждения дела послужило обращение Юрия Верясова — экс-генерального директора ОАО «Винап». Согласно ему, Олег Яровой якобы похитил у Верясова в период с 2011 по 2015 гг. около 170 млн руб. Впоследствии стало известно, что Яровой якобы обещал Верясову решение неких проблем с правоохранительными органами, пишет «Коммерсантъ-Сибирь».

В октябре 2018 г. прошла комплексная проверка прокуратуры области, по результатам которой был уволен заместитель генпрокурора Иван Семчишин, глава прокуратуры области Владимир Галилеев, его заместители, прокурор Новосибирска Ференец. 40 сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности. Ференец стал прокурором в 2016 г., в этом году он ушел в отставку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных