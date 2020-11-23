Умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин

Виктору Зимину было 58 лет. В 2003 г. Зимин был избран депутатом Верховного совета Республики Хакасия, в 2007 г. стал депутатом Госдумы. Занимал пост главы Хакасии с 2009 по 2011 гг., затем — с 2013 по 2018 гг. С февраля 2019 г. Зимин занимал должность замглавы РЖД, курировал Транссибирскую магистраль.