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Умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин

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Бывший глава Республики Хакасия Виктор Зимин скончался в Москве на 59 году жизни, сообщил «РИА Новостям» глава Аскизского района Абрек Челтыгмашев. О смерти Зимина также сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

«Сегодня от последствий коронавируса скончался заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Виктор Михайлович Зимин. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким», — сказал собеседник агентства. 

Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом. В августе Зимина госпитализировали. Все это время он находился в одном из военных госпиталей в Москве, пишут «РИА Новости».

Виктору Зимину было 58 лет. В 2003 г. Зимин был избран депутатом Верховного совета Республики Хакасия, в 2007 г. стал депутатом Госдумы. Занимал пост главы Хакасии с 2009 по 2011 гг., затем — с 2013 по 2018 гг. С февраля 2019 г. Зимин занимал должность замглавы РЖД, курировал Транссибирскую магистраль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных